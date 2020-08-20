Главе Барнаула и некоторым депутатам гордумы поднимут зарплату

Новости 02.09.2020 13:45 735

Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 4 сентября рассмотрят вопрос повышения зарплаты главе Барнаула, председателю, зампреду и главам комитетов городской думы. А вырастет она всего на 3%. В документах разбирался «Политсибру».

Если говорить точнее, то рост ежемесячного вознаграждения коснется выборных должностных лиц местного самоуправления Барнаула.

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Глава Барнаула Вячеслав Франк с октября 2020 года будет ежемесячно получать 52189 рублей. До повышения получал 50 668 рублей. Таким было бы и вознаграждение председателя БГД Галины Буевич, если бы она работала в Думе на постоянной основе. Но ее официальное место работы было до избрания депутатом и остается сейчас – Алтайский институт культуры, где она занимает пост ректора.

Заместитель председателя БГД Сергей Струченко будет получать 46,7 тысяч рублей (до повышения было 45 тысяч). Председатели комитетов, работающие на постоянной основе (а из пяти глав комитетов это только глава социального Марина Понкрашева, остальные в БГД без зарплаты) – 40,1 тысячу (вместо 39 тысяч). А заместители председателей комитетов, работающие на постоянной основе (зампред комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов и зампред комитета по законности и местному самоуправлению Дмитрий Ворсин) – 36,6 (а было чуть более 35 тысяч рублей).

Отметим, что указанное вознаграждение – это не вся зарплата должностных лиц муниципалитета. Некоторые из них также получают ежемесячное денежное поощрение, надбавку за ученую степень кандидата или доктора наук, а глава города еще и за работу с гостайной. И реальная месячная зарплата получается значительно выше.

Как видим, прибавка составила 3%. Именно столько определено в постановлении правительства за подписью губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Документ был подписан 31 июля 2020 года. Рост в 3% с октября 2020 года ждет всех депутатов и выборных должностных лиц, работающих на постоянной основе, а также всех муниципальных служащих. Для Барнаула новую схемы должностных окладов муниципальных служащих тоже утвердят на заседании БГД в пятницу, 4 сентября.

Годом ранее прибавка была более значительная – 15%.