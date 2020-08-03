Не потому, что не хочется. Власти объяснили, почему не снимают режим ЧС на ТЭЦ в Яровом

Новости 02.09.2020 12:35 507

Режим ЧС на ТЭЦ в Яровом, введенный более девяти месяцев назад, пока не может быть снят. Сначала нужно провести ремонт и обеспечить запас угля. Об этом «Политсибру» на пресс-конференции в среду, 2 августа, сообщил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

«Мы не отменяем этот режим не потому, что не хочется. Его нельзя снимать - оборудование не отвечает требованиям, чтобы зайти в отопительный период. И режим ЧС нужен, чтобы оперативно принимать решения, в том числе и закупочные. Когда будет произведен ремонт и сделан запас топлива, тогда можно будет вернуться к этой теме. Пока же время не пришло», – сказал чиновник.

Он добавил, что сейчас идет ремонт трех котлоагрегатов (№7, №9 и №10).

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По словам министра, с начала года из краевого бюджета было выделено уже 175 млн рублей на закупку топлива, благодаря чему город хорошо прошел отопительный сезон.

Средства, которые МУП «ЯТЭК» (сейчас занимается управлением на ТЭЦ) собирает с жителей за услугу отопления и горячей воды, направляются на ремонт.

«Освоение по станции составило 22 млн рублей. Всего вложения в ремонт только по ТЭЦ составят 60 млн рублей. Также из краевого бюджета было выделено 5 млн на ремонт тепловых сетей», - добавил Вячеслав Химочка.

Что же касается угля, то городу для создания нормативного запаса требуется 6,9 тысяч тонн. Две тысячи тонны уже есть, сколько будет доставлено еще чуть более трех тысяч.

И еще одна новость по Яровому – к возможной концессии станции проявили интерес две некрупные компании.

Когда будет проведен конкурс на определение концессионера и кого власти рассматривают в качестве нового хозяина проблемного объекта, министр не сказал.

«Надеемся, что придет хорошая, стабильная и серьёзная компания с трудовыми ресурсами», - подчеркнул Химочка.

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Напомним, режим ЧС был введен на ТЭЦ 22 ноября 2019 года из-за того, что объект не был готов к зиме. Власти пошли в суд против собственника ТПК «Ресурс» (который купил теплоцентраль в 2016 году) и выиграли тяжбы. Теперь ТЭЦ снова перешла в собственность муниципалитета.

По слухам, этот объект предлагали Сибирской генерирующей компании. Однако в самой СГК на вопросы СМИ пока не отвечают однозначно. Есть мнение, что для такой крупной компании ТЭЦ не будет выгодным вложение денег.

Еще один потенциальный претендент - «Русская промышленная группа». Ее руководитель Виктор Мишеньков рассказывал «Политсибру», что предлагал власти забрать в концессию сети (они в собственности муниципалитета). Но получил отказ.