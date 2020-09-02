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Почти половина вновь инфицированных случаев в Алтайском крае приходится на Барнаул

Новости
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По данным оперштаба,  в Алтайском крае  выявлено 63 новых случая коронавируса.  Из них в Барнауле – 33, Бийске – 6, Первомайском районе – 4, Родинском районе – 3, Заринске, Новоалтайске, Поспелихинском, Романовском, Шипуновском районах – по 2 заболевших, Рубцовске, Славгороде, Бийском, Заринском, Зональном, Суетском, Угловском районах – по 1 человеку.

Таким образом, всего в крае на 2 сентября подтверждено  11 844 случаев коронавируса.  Количество выписанных по выздоровлению составило 10 582 человека. Таким образом, на сегодняшний день  913 человека продолжают лечение. При этом  757 пациентов  находятся в стационарах,  156 – амбулаторно.

В 4915 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение инфекции, в 3583  случаях поставлен диагноз ОРВИ,  у 3346 больных  обнаружена внебольничная пневмония. В госпиталях края находится 116 тяжелобольных пациентов,  из них к аппаратам ИВЛ подключено 30.

Всего выздоровело 10 582 человека, из них за прошедшие сутки - 80 пациентов. 

За прошедшие сутки в регионе скончалось  5 пациентов,  из них от COVID-19 – 1, 4 человека – по иным причинам смерти.

За весь период скончались 349 человек. коронавирусная инфекция стала причиной смерти 129  человек,  215 умерли по иным причинам.  На экспертизе остается 5 случаев.

Всего на 2 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1738 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 50784 человека. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 390621 человек, за сутки - 2924.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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