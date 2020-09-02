Почти половина вновь инфицированных случаев в Алтайском крае приходится на Барнаул

Новости 02.09.2020 12:10 1338

По данным оперштаба, в Алтайском крае выявлено 63 новых случая коронавируса. Из них в Барнауле – 33, Бийске – 6, Первомайском районе – 4, Родинском районе – 3, Заринске, Новоалтайске, Поспелихинском, Романовском, Шипуновском районах – по 2 заболевших, Рубцовске, Славгороде, Бийском, Заринском, Зональном, Суетском, Угловском районах – по 1 человеку.

Таким образом, всего в крае на 2 сентября подтверждено 11 844 случаев коронавируса. Количество выписанных по выздоровлению составило 10 582 человека. Таким образом, на сегодняшний день 913 человека продолжают лечение. При этом 757 пациентов находятся в стационарах, 156 – амбулаторно.

В 4915 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение инфекции, в 3583 случаях поставлен диагноз ОРВИ, у 3346 больных обнаружена внебольничная пневмония. В госпиталях края находится 116 тяжелобольных пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключено 30.

Всего выздоровело 10 582 человека, из них за прошедшие сутки - 80 пациентов.

За прошедшие сутки в регионе скончалось 5 пациентов, из них от COVID-19 – 1, 4 человека – по иным причинам смерти.

За весь период скончались 349 человек. коронавирусная инфекция стала причиной смерти 129 человек, 215 умерли по иным причинам. На экспертизе остается 5 случаев.

Всего на 2 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1738 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 50784 человека. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 390621 человек, за сутки - 2924.