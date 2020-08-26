Пять месяцев пандемии: как Сибирь боролась с коронавирусом

Новости 02.09.2020 13:15 491

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом исследовал динамику выявления COVID-19 в Сибирском федеральном округе на протяжении пяти месяцев.

Коронавирус в Сибири. Начало

До Сибири коронавирус добрался позже, чем до центральных регионов. На 1 апреля в СФО было зарегистрировано 52 случая заражения. К 31 августа их количество выросло тысячекратно, превысив 90 тысяч случаев.

С начала эпидемии и до конца мая наиболее тяжёлая ситуация в Сибири сложилась в Красноярском крае и Новосибирской области. К концу июля Красноярский край снизил долю в общей картине по округу вдвое, Новосибирская область – в меньшей степени. Незначительные изменения в общей картине по Сибири были зафиксированы и в других регионах округа.

Чем закончилось лето в Сибири

В августе ситуация в значительной степени стабилизировалась. Серьёзных очагов в этом месяце не возникало. По информации на 31 августа основную картину в округе формируют регионы, доля которых стабильна и составляет от 10 до 19%.

Островки стабильности:

Красноярский край. В августе доля региона по заболевшим в СФО осталась неизменной — 19%, край продолжает делить позицию с Иркутской областью также и по числу заболевших, однако в количественном отношении он лидирует. Регион преодолел порог в 16 тысяч случаев заболевания и перешёл к третьему этапу снятия ограничений.

Иркутская область. В последний месяц лета доля региона оставалась неизменной — 19%. Прирост выявленных случаев за август составил 3 388, это второй по величине количественный показатель в СФО. Количество заболевших превысило также 16 тысяч человек.

Новосибирская область. Регион сохраняет свою долю в общей статистике округа — 13%. Количество заболевших превысило 11 тысяч человек. Режим ограничений продлен до 31 августа.

Доля Алтайского края среди всех сибирских регионов за август также осталась неизменна — 13%. В августе край преодолел порог в 11 тысяч заражённых.

Омская область к концу лета также сохранила свою долю в общей эпидситуации — 10%. Регион перешел отметку в девять тысяч заболевших и по сей день остаётся на втором этапе снятия ограничений.

В Томской области самый конец августа отмечен вспышкой заболеваемости и резким приростом ежедневных случаев заражения. К началу осени количество заражений в регионе перевалило за пять тысяч. При этом доля области (6%) не изменилась.

Республика Хакасия также сохранила долю среди регионов Сибирского федерального округа в 4%, хотя регион в августе преодолел показатель в три тысячи случаев заболевания COVID-19.

Республика Алтай с неизменной долей в 2% замыкает рейтинг. Процентный прирост зафиксированных случаев здесь также существенно снизился (со 139% новых случаев в регионе в июле до 38% - в августе). Несмотря на то, что республика преодолела порог в две тысячи инфицированных, Алтай остается регионом с самым низким количеством случаев заражения за все время эпидемии.

Негативная и позитивная динамика

В августе доля Кузбасса выросла с 5 до 7%. Область перешагнула порог в 6 000 заболевших, а по процентному приросту стала первой в Сибири (81% новых случаев заражения).

Доля Республики Тыва в августе снизилась с 9 до 8%. Республика по-прежнему пребывает на втором этапе снятия ограничений.