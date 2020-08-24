Со следующего года все педработники алтайских детсадов будут получать зарплату из краевого бюджета

Новости 02.09.2020 10:57 324

С 2021 года заведующие и помощники воспитателей детских садов будут получать зарплату из краевого бюджета. Пока же из казны региона финансируется оплата труда только воспитателей. Об этом во время рабочего визита в Калманский район сообщил председатель краевого парламента Александр Романенко.

Об изменениях он рассказал коллективу детского сада «Степашка» села Новороманово, сообщает пресс-служба АКЗС.

«Мы забираем на уровень края полномочия по всем педагогическим работникам детских дошкольных образовательных учреждений, это более 1,6 млрд рублей», - сказал Романенко.

Он напомнил, что в 2014 году у муниципалитетов на уровень края перевели полномочия по оплате труда воспитателей детских садов. А вот зарплата заведующих детских садов и помощников воспитателей остались обязанностью местных бюджетов. Это, по словам Романенко, вызывало закономерные вопросы.

Городские и районные бюджеты Алтайского края будут получать больше налогов и доходов Новости 24.08.2020 16:41

Но не только это стало поводом для освобождения муниципалитетов от этой обязанности. Дело в том, что со следующего года отменяется единый налог на вмененный доход, который являлся источником пополнения местных бюджетов. И включение всех педработников детсадов в категорию краевых бюджетников поможет высвободить в бюджете района средства, которые ранее уходили на зарплату. С учетом перераспределения налогов это около 1,3 млрд рублей. И эти средства можно будет направить на вопросы местного значения.

Александр Романенко также заверил, что АКЗС будет держать на контроле повышение заработной платы работников дошкольных учреждений.

Как ранее сообщал «Политсибру», из-за отмены ЕНВД бюджеты городов и районов Алтайского края недополучат более 926 млн рублей. Еще более 510 млн рублей недосчитаются уже в 2020 году из-за перехода на кадастровое налогообложение имущества физлиц.

Чтобы выровнять ситуацию, власти региона планируют перераспределить нормативы отчислений от НДФЛ в пользу муниципальных бюджетов: отдать с краевого уровня дополнительные 5%.