Как в Алтайском крае отметят годовщину окончания Второй мировой войны

Новости 02.09.2020 14:05 483

В этом году на Алтае краевые власти проводят целый комплекс мероприятий, посвящённых окончанию Второй Мировой войны. Как известно, 2 сентября Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, а 3 сентября Советский союз праздновал Великую Победу. В 2020 году этот день объявлен днем воинской славы России – Днем окончания Второй мировой войны. Как жители региона смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях, выяснил «Политсибру».

«Уроки Второй Мировой» и детский фестиваль военной техники

2-3 сентября в Алтайском крае впервые пройдут «Уроки Второй Мировой» и детский фестиваль военной техники.

«Уроки Второй Мировой» - мероприятия, которые будут проведены в образовательных организациях по всей стране. По сути, это очные уроки, на которых напомнят общую информацию о войне, остановятся на наиболее важных событиях того времени: конференциях лидеров антигитлеровской коалиций, войне с Японией и так далее.

По словам специалиста регионального Минобрнауки Анастасии Корниловой, все необходимые рекомендации образовательным учреждениям уже разосланы. По замыслу организаторов урок будет разделен на несколько этапов. Участникам акции покажут 10 известных фотографий, относящихся к разным годам войны с 1939 до 1945. Расскажут об основных событиях, героизме советских солдат, об общем положении фронтов в августе 1945 года.

«Юридически СССР закреплен победителем во Второй мировой войне в 1945 году, пересматривать итоги войны через 75 лет после ее окончания бессмысленно», - считают организаторы. Эта мысль станет основной в акции.

Стать участником детского фестиваля военной техники смогут только школьники. Для этого нужно будет изготовить модель военной техники времён Второй Мировой войны. Фотографии поделок будут опубликованы на сайте Года Памяти и славы 3 сентября. По желанию в школах могут проводиться соответствующие мастер-классы.

Акция «Цветы Памяти»

3 сентября проводится Всероссийская акция «Цветы Памяти». В память о тех, кто сражался за мир и победил во Второй мировой войне, любой гражданин России может спустить на воду или положить цветы, перевязанные красно-бело-жёлтой лентой, ставшей символом Дальневосточной Победы.

«Два года назад на острове Шумшу поисковиками найдены останки нашего земляка – Ивана Ломакина – погибшего во время десанта в августе 1945 года (опознан по фляге). Они доставлены на Алтай и торжественно захоронены в селе Верх-Жилино Косихинского района. Наши «Цветы памяти» мы возложим именно там, правда это произойдет 2 сентября», – рассказал председатель алтайского реготделения Поискового Движения России Дмитрий Вейн.

«Диктант Победы»

3 сентября стартует традиционная акция «Диктант Победы» – совместный проект «Единой России», «Волонтёров Победы», «Российского исторического общества» и других организаций. Как рассказал пресс-секретарь алтайского реготделения «Единой России» Василий Морозов, в этом году акция в Алтайском крае пройдёт достаточно широко, но преимущественно в режиме онлайн, поскольку массовые мероприятия всё ещё под запретом. К тому же, как правило, она проходит в учебных заведениях, а в них действует особый пропускной режим.

Ожидается, что в этом году в «Диктанте Победы» примут участие порядка девяти тысяч человек. Возраст не ограничен – присоединиться к акции могут как школьники, так и ветераны.

Будет организована площадка и на базе Алтайского краевого Законодательного Собрания – депутаты тоже изъявили желание написать диктант.

«Дальневосточная победа»

О стартующем 4 сентября историко-познавательном патриотическом квесте «Дальневосточная победа» нам рассказала разработчик квестов и методик их проведения Наталья Крипитула. По её словам, в текущем году мероприятие проходит онлайн.

Квест содержит разнообразные задания, уровни сложности которых варьируются. В ходе мероприятия будут оцениваться знания участников. Также им будет даваться дополнительная информация, выходящая за рамки стандартной школьной программы. Алтайские разработчики квестов не ограничиваются следованием рекомендациям из федерального центра – программы насыщаются дополнительными сведениями и элементами. Кроме того, добавляется региональный компонент.

«Историко-познавательные патриотические квесты в Алтайском крае проходят с 2016 года. В 2015 году мы провели всероссийский квест «Сталинградская битва», нам понравилось, как раз приняли участие во всероссийском конкурсе сценариев квестов «Дорогами бессмертного полка». После этого, с 2016 года, два раза в год – это в апреле и где-то сентябре-октябре мы проводим такие вот историко-познавательные патриотические квесты», – рассказала Наталья Крипитула.

В зависимости от эпидобстановки в разных локациях квест может проводиться по-разному – на онлайн-платформах, либо на классных часах и.т.д. Мероприятие рассчитано на аудиторию 14+. Это и школьники, и студенты, как средне-специальных, так и высших учебных заведений.

«Пазл Победы»

Как рассказал «Политсибру» специалист управления молодёжной политики Алтайского края Вячеслав Чистяков, практически все мероприятия патриотической направленности будут сопровождаться фотоматериалами. В рамках акции «Пазл Победы» эти фотографии можно будет выставлять в своих социальных сетях с хэштегами #ДВПОБЕДА, #ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯПОБЕДА, #УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ

Затем организаторы акции в Москве соберут фотографии по хэштегам со всей страны и сложат из них большой пазл в виде картины времён второй мировой войны.