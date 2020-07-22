Россияне считают колхоз самой эффективной формой ведения хозяйства на земле

Новости 02.09.2020 10:30 549

16-18 сентября в Алтайском институте повышения квалификации АПК пройдет бесплатное обучение глав и специалистов К(Ф)Х Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Аграриям расскажут об экономических основах обеспечения деятельности К(Ф)Х, бизнес-планировании, нюансах правового регулирования в отрасли, сельхозкооперации, современном оборудовании и многом другом.

Я бы в фермеры пошёл – пусть меня научат

Тем временем, ВЦИОМ разобрался, насколько, вообще, востребована «профессия» главы крестьянского хозяйства и какие формы ведения сельского хозяйства россияне считают самыми лучшими.

Согласно данным, полученным в ходе опроса, заняться сельским хозяйством хотели бы попробовать 26% россиян. При этом 9% из них – точно не в ближайшее время. Чаще попробовать себя в роли фермеров желают молодые люди 25-34 лет (27%) и селяне (29%).

Наиболее эффективные формы ведения хозяйства на земле

Тройка лидеров выглядит так:

Колхозы (43%);

Индивидуальные фермерские хозяйства (40%);

Совхозы (36%).

Колхоз чаще считают наиболее эффективной формой молодые люди в возрасте 25-34-лет (51%). Среди и 35-44-летних эта доля немного ниже (48%). Важно, что наилучшим вариантом колхозы считают сами селяне (51%).

К(Ф)Х считают эффективными чаще граждане 45-59 лет (47%). В 2010 году в эффективность КХ верило в полтора раза меньше людей.

В пользу совхозов чаще высказывались селяне (39%) и обитатели населенных пунктов, насчитывающих менее 100 тысяч жителей (38%).

Вместе с тем, четверть россиян о фермерстве даже не помышляют. Среди 18-24-летних таковых насчитывается 32%. Категорически отказываются от сельскохозяйственной деятельности жители городов-миллионников (39%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 29 июля 2020 года. Участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.