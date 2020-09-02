Миллионы, квартиры и иномарки в августе обеспечили медийность алтайским думцам

Рейтинги 02.09.2020 9:00 878

В прошлом месяце на сайте Госдумы появились данные о доходах депутатов за 2019 год. Краевые СМИ подробно рассказали о зарплатах и имуществе алтайских думцев, поэтому никто из них не остался без внимания. Все десять парламентариев уместились в пятерку рейтинга.

Первую строчку медиарейтинга разделили сразу два депутата. Лидер прошлого месяца Александр Терентьев сохранил свои позиции, на первое место также поднялась Наталья Кувшинова.

Наталья Кувшинова высказалась в СМИ об инициативе присвоить Барнаулу звание «Город трудовой доблести». Это предложение планируют направить президенту. Также она предложила оснастить междугородние автобусы дополнительными ремнями безопасности, как в авиакомпаниях, об этом писали многие издания.

Александр Терентьев в августе дал «Политсибру» большое интервью, также вместе с однопартийцами организовал акцию к Дню знаний, эсеры раздали больше тысячи канцелярских наборов. Большая часть публикаций связана с доходами депутата за прошлый год.

На втором месте Александр Прокопьев. В августе СМИ в основном писали о его доходах за 2019 год, которые были опубликованы на сайте ГД. Он оказался в числе самых богатых алтайских думцев.

Третью строчку разделили единороссы Валерий Елыкомов, Даниил Бессарабов и депутат от КПРФ Сергей Шаргунов. В основном, СМИ писали о доходах депутатов, но были и другие поводы. К примеру, Бессарабов комментировал новые меры поддержки многодетных семей. Им окажут помощь в покрытии ипотеки. Елыкомов комментировал вред ГМО для школьников.

Полный рейтинг выглядит так:

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», официальный сайт администрации края, официальный сайт Барнаула, «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

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