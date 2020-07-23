Как изменилось промышленное производство в Алтайском крае с начала 2020 года

Новости 01.09.2020 18:20 570

Индекс промышленного производства (ИПП) за семь месяцев с начала 2020 года в Алтайском крае увеличился на 1%. Об этом сообщил официальный Telegram-канал регионального правительства.

Уточняется, что по видам экономической деятельности ИПП выглядит так:

Добыча полезных ископаемых выросла на 4,2%;

Обрабатывающие производства остались на прежнем уровне;

Производство тепло- и электроэнергии увеличилось на 19,3%;

Сфера водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений показала рост в 4,4%.

Сообщается, что Алтайский край по-прежнему остаётся лидером Сибирского федерального округа по производству молока и мяса. С начала текущего года в крае произведено 124,2 тысяч тонн скота и птицы на убой (в живом весе). Это на 1,7% больше, чем в аналогичном период 2019 года. Молока произведено 727,3 тысяч тонн – на 1,5% больше, чем в предыдущем году.