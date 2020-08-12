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Стало известно, сколько было в Алтайском крае безработных во втором квартале

Новости
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В Алтайском крае во втором полугодии 2020 года в регионе  насчитывалось 68,6 тысячи безработных.  При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это показатель  увеличился с 5,5% до 6,2%.   Такие данные опубликовал Алтайкрайстат.

Средний возраст безработного – 37 лет.  Почти 60 %  людей,  нуждающихся в работе – сельские жители.  Уровень безработицы на селе существенно выше, чем в городах (9,2% против 4,2%).

При этом, как ранее заявляла начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура пик безработицы в Алтайском крае  ожидают осенью.

 Мы ожидаем его в третьем квартале года, в сентябре-октябре. Благодаря уборочной кампании и отопительному сезону, к концу года будет улучшение», - сказала Капура на пресс-конференции  в начале августа.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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