Стало известно, сколько было в Алтайском крае безработных во втором квартале

Новости 01.09.2020 17:35 640

В Алтайском крае во втором полугодии 2020 года в регионе насчитывалось 68,6 тысячи безработных. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это показатель увеличился с 5,5% до 6,2%. Такие данные опубликовал Алтайкрайстат.

Средний возраст безработного – 37 лет. Почти 60 % людей, нуждающихся в работе – сельские жители. Уровень безработицы на селе существенно выше, чем в городах (9,2% против 4,2%).

При этом, как ранее заявляла начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура пик безработицы в Алтайском крае ожидают осенью.

Мы ожидаем его в третьем квартале года, в сентябре-октябре. Благодаря уборочной кампании и отопительному сезону, к концу года будет улучшение», - сказала Капура на пресс-конференции в начале августа.