Две тысячи елей на одном гектаре. На территории будущего алтайского национального парка начали восстанавливать лес

Новости 01.09.2020 16:10 622

Мероприятие проводит местное отделение ОНФ, с привлечением небюджетных средств. Как рассказал «Политсибру» руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков, всего восстановления леса требует территория более 50 гектаров, однако в этом году речь пойдет только об одном. Там уже работает трактор, котрый выравнивает территорию под посадки.

«По сути это пилотный проект. Поскольку средства привлечены не бюджетные, требуется отработать технологию и показать грантодателям результат. Ведь высадить лес - только начало работы за ним необходимо будет еще ухаживать. Иначе сеянцы забьет трава и они рискуют вообще не подняться», - рассказал он «Политсибру».

Сумма, о которой идет речь в этом году, – 300 тысяч рублей. В дальнейшем организаторы рассчитывают, что стоимость восстановления леса существенно сократится за счет освоения большей территории в год. Переброска техники, обустройство дороги таким образом будут распределены на несколько участков.

Ухаживать за насаждениями также намерен ОНФ, однако в будущем организаторы рассчитывают, что эта обязанность будет передана национальному парку «Салаир» (ранее «Тогул»), Кстати, в соответствие с последним поручением президента национальный парк должен быть создан до 1 октября 2020 года. Впрочем, это не первая дата, которая обозначена как окончательная для создания национального парка. Ранее предполагалось, что национальный парк «Тогул» должен быть создан до конца 2019 года. Однако этого не произошло.

Напомним, по данным Минприроды, территория, восстановление которой началось, пострадала от деятельности золотодобывающего предприятия «Тогул 1», артель старателей работала на реке Средний Уксунай.

Посадочный материал предоставит Алтайский лесной селекционно-семеноводческий центр (село Бобровка Первомайского района). Работы финансируют Фонд поддержки природоохранных и социально значимых проектов «Наш фонд» и управляющая компания «Альфа Капитал».