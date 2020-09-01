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В школу - как на праздник. Фоторепортаж с 1 сентября, в котором принял участие губернатор Томенко

Новости
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1 сентября, несмотря на множество ограничений из-за продолжающейся пандемии коронавируса, прошло в барнаульских школах в праздничной обстановке. Особенно в школе № 53, куда на линейку пришел губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр образования Максим Костенко

О том, как это было, глазами нашего фотографа Олега Укладов. И сначала, конечно, дети.

Глава региона поздравил первоклашек с Днем знаний. Пожелал им здоровья, благополучия и целеустремленности.

И посетил информационно-технологический центр.

Напомним, в 2020 году в школах региона будет учиться более 30 тысяч первоклассников.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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