В школу - как на праздник. Фоторепортаж с 1 сентября, в котором принял участие губернатор Томенко

Новости 01.09.2020 15:57 611

1 сентября, несмотря на множество ограничений из-за продолжающейся пандемии коронавируса, прошло в барнаульских школах в праздничной обстановке. Особенно в школе № 53, куда на линейку пришел губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр образования Максим Костенко.

О том, как это было, глазами нашего фотографа Олега Укладов. И сначала, конечно, дети.

Глава региона поздравил первоклашек с Днем знаний. Пожелал им здоровья, благополучия и целеустремленности.

И посетил информационно-технологический центр.

Напомним, в 2020 году в школах региона будет учиться более 30 тысяч первоклассников.