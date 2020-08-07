Объем инвестиций в Алтайском крае существенно вырос за полгода пандемии

Новости 01.09.2020 15:29 516

В Алтайском крае существенно вырос объем инвестиций. За январь-июнь 2020 года финансирование экономики составило 41,8 млрд рублей. Это на 15% больше, чем в тот же период в прошлом году, сообщили в министерстве экономического развития.

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По данным ведомства, около половины этих инвестиций (53,5 %) – собственные средств организаций. Остальное – привлеченные.

Средства бюджетов всех уровней составили 36,8% от общего объема. При этом поступлений из федеральной казны стало больше, местных бюджетов – немного меньше.

Большую часть средств, как и прошлом году, компании потратили на покупку машин и оборудования (42,3 %). На строительство зданий (кроме жилых), сооружений и расходов на улучшение земель – 31,6 %, строительство жилья – 21,3 %.

Самыми привлекательными для инвесторов были обрабатывающие производства, сельское хозяйство, операции с недвижимым имуществом, добыча полезных ископаемых, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, транспортировка и хранение.

Если говорить про конкретные компании, то лидером по вложениям стало ОАО «Сибирь-Полиметаллы», потратившее около 2 млрд рублей на освоение Корбалихинского месторождения полиметаллических руд и реконструкцию Рубцовской обогатительной фабрики.

ОАО «Алтай-Кокс» направило более 500 млн рублей на проект по внедрению технологии компактирования (трамбования) угольной шихты со строительством новых объектов. А ЗАО «Алейскзернопродукт «им. С.Н. Старовойтова» - примерно ту же сумму на строительство цеха по производству кормов и покупку оборудования и транспорта.