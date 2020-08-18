Еще один проверяющий. Администрация Барнаула будет контролировать городские леса

Новости 01.09.2020 14:52 488

Мэрия Барнаула получит полномочия по лесному контролю. Эта обязанность уже давно была прописана в федеральном лесном кодексе, но только теперь вменяется администрации Барнаула после недавнего оформления городских лесов в муниципальную собственность. Подробности «Политсибру» рассказали в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, который и курирует новое направление работы.

«Необходимость введения муниципального лесного контроля обусловлена оформлением права муниципальной собственности на городские леса в декабре 2019 года», - пояснили в комитет.

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На заседании Барнаульской гордумы 4 сентября будет рассмотрено (и, очевидно, что принято) Положение о муниципальном лесном контроле в Барнауле.

Этот документ позволит проводить комитету проводить проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований закона по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов. Это, например, правила заготовки древесины, пожарная и санитарная безопасность.

Для лесного контроля не будут создавать отдельную структуру. Полномочия получат муниципальные служащие, состоящие в штате комитета. Они будут проводить плановые (не чаще раза в три года) и внеплановые проверки.

Поводом для последнего может стать как технические моменты (истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушения), так и сообщение граждан и СМИ по фактам причинение вреда окружающей среде.

При выявлении нарушения комитет будет передавать данные в уполномоченные органы.

Тема лесов в Барнауле стоит довольно остро. Периодически появляются сообщения о рубках (в основном в нагорной части города). Не все участки, где неравнодушные жители находят, по их мнению, незаконное уничтожение деревьев, в муниципальной собственности. И на них есть, кому реагировать: Министерство природы, прокуратура. Так что больших изменений ждать не приходится. Но и полномочия администрации могут быть нелишними.