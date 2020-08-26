Прокуратура обязала Минздрав заплатить 88 медикам Республики Алтай за ковид

Новости 01.09.2020 14:20 220

Прокуратура Республики Алтай добавилась федеральных выплат для 88 медиков региона за работу в условиях коронавируса в апреле 2020 года. Пресс-служба ведомства сообщает, что недоплата превысила 1 млн рублей.

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Надзорный орган нашел нарушения в четырех учреждениях здравоохранения. Там были выявлены «факты неполучения полагающихся им стимулирующих выплат» за работу во время пандемии ковида.

Проверки показали, что федеральные выплаты не дошли до работников, которые выезжали к пациентам с ОРВИ и внебольничной пневмонией для отбора биоматериала для лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Республиканский Минздрав получил от прокуратуры представление. После этого 88 медицинским работникам в общей сложности выплатили более 1 млн рублей.