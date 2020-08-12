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Кто оплатит накрывание. Барнаульскому бюджету потребуется 1,5 млн рублей в месяц на обеспечение услуги для школьников

Новости
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Глава города Вячеслав Франк сообщил, что оплату услуги по накрыванию столов в школах  Барнаула возьмет на себя муниципальный бюджет.  По его словам деньги на это уже предусмотрены.   

«В городском бюджете предусмотрены средства на оплату за накрывание столов в столовой для учащихся 1-4 классов. Ежемесячно это составит порядка 1,5 млн рублей», – приводит слова Вячеслава Франка  ИА «Амител».

Как известно, с нового учебного года учащиеся младщих классов в Алтайском крае будут получать горячее питание за государственный счет.  Как рассказал министр образования края Максим Костенко,  на первые четыре месяца из федерального бюджета   в регион поступит 350 млн рублей на эти цели. Однако эти средства – целевые и не учитывают услугу по накрыванию столов. В некоторых школах родители оплачивали ее исходя из расчета 2-3 рубля в день.  

Со 2 сентября  бесплатное горячее питание будут получать около 37 тысяч барнаульских школьников.  Учитывая количество учебных дней (младшие классы учатся в основном по пятидневке),  власти города намерены  оплачивать услугу из расчета примерно 1,8 рубля в день на ученика.  

Минобр Алтайского края: школьники начальных классов региона будут питаться бесплатно

Минобр Алтайского края: школьники начальных классов региона будут питаться бесплатно

Новости

Алтайский край переходит на бесплатное питание для школьников младших классов

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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