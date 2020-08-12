Кто оплатит накрывание. Барнаульскому бюджету потребуется 1,5 млн рублей в месяц на обеспечение услуги для школьников

Новости 01.09.2020 13:40 380

Глава города Вячеслав Франк сообщил, что оплату услуги по накрыванию столов в школах Барнаула возьмет на себя муниципальный бюджет. По его словам деньги на это уже предусмотрены.

«В городском бюджете предусмотрены средства на оплату за накрывание столов в столовой для учащихся 1-4 классов. Ежемесячно это составит порядка 1,5 млн рублей», – приводит слова Вячеслава Франка ИА «Амител».

Как известно, с нового учебного года учащиеся младщих классов в Алтайском крае будут получать горячее питание за государственный счет. Как рассказал министр образования края Максим Костенко, на первые четыре месяца из федерального бюджета в регион поступит 350 млн рублей на эти цели. Однако эти средства – целевые и не учитывают услугу по накрыванию столов. В некоторых школах родители оплачивали ее исходя из расчета 2-3 рубля в день.

Со 2 сентября бесплатное горячее питание будут получать около 37 тысяч барнаульских школьников. Учитывая количество учебных дней (младшие классы учатся в основном по пятидневке), власти города намерены оплачивать услугу из расчета примерно 1,8 рубля в день на ученика.