В Алтайском крае умерло 11 человек с коронавирусом за сутки

Новости 01.09.2020 13:20 629

По данным оперштаба, в Алтайском крае за сутки скончалось 11 человек с коронавирусом. При этом причиной смерти инфекция стала только в 4 случаях. В остальных к летальному исходу привели иные причины смерти. Таким образом, за весь период скончалось 344 человека, причем от коронавируса из них – 128 человек, по иным причинам смерти – 211 человек. На экспертизе остается 5 случаев.

Увеличилось количество и тяжелобольных пациентов. На сегодняшний день их 115 человек, к аппаратам ИВЛ подключено 34 пациента.

Общее количество инфицированных приближается к 12 тысячам. На данный момент за весь период зафиксировано 11 781 случай инфицирования COVID-19. Из них 61 случай приходится на последние сутки. Больше всего инфицированных в Барнауле – 26 человек. Остальные территории показывают более скромные результаты. Благовещенский район – 6случаев , Бийск, Новоалтайск, Рубцовск – по 3 человека, Славгород, Косихинский, Кулундинский, Первомайский, Усть-Калманский районы – по 2 человека, Заринск, Камень-на-Оби, Яровое, Егорьевский, Завьяловский, Змеиногорский, Троицкий, Топчихинский, Табунский, Целинный районы – по 1 человеку.

Количество выписанных по выздоровлению составило 10 502 человека. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 935 человек, из них в госпиталях находятся 767 пациентов, амбулаторное лечение получают 168 пациентов.

Специалисты отмечают в 4902 случаях бессимптомное течение инфекции, в 3573 случаях у заболевших было диагностировано ОРВИ, у 3306 – внебольничная пневмония.

Всего на 1 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1629 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 50572 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 387697 человек, за сутки - 2445.