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В Алтайском крае умерло 11 человек с коронавирусом за сутки

Новости
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По данным оперштаба, в Алтайском крае за сутки скончалось  11 человек с коронавирусом.  При этом  причиной  смерти инфекция стала только в 4 случаях. В остальных к летальному исходу привели иные причины смерти.  Таким образом,  за весь период скончалось 344 человека, причем от коронавируса из них – 128 человек, по иным причинам смерти – 211 человек. На экспертизе остается 5 случаев.

Увеличилось количество и тяжелобольных пациентов.  На сегодняшний день их 115 человек,  к аппаратам ИВЛ подключено 34 пациента.

Общее количество инфицированных  приближается к 12 тысячам. На данный момент за весь период  зафиксировано 11 781 случай  инфицирования COVID-19.   Из них 61 случай приходится на последние сутки.  Больше всего инфицированных в Барнауле – 26 человек.  Остальные территории показывают более скромные результаты.  Благовещенский район – 6случаев , Бийск, Новоалтайск, Рубцовск – по 3 человека, Славгород, Косихинский, Кулундинский, Первомайский, Усть-Калманский районы – по 2 человека, Заринск, Камень-на-Оби, Яровое, Егорьевский, Завьяловский, Змеиногорский, Троицкий, Топчихинский, Табунский, Целинный районы – по 1 человеку.

Количество выписанных по выздоровлению составило 10 502 человека. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 935 человек, из них в госпиталях находятся 767 пациентов, амбулаторное лечение получают 168 пациентов. 

Специалисты отмечают в 4902 случаях  бессимптомное течение инфекции, в 3573 случаях  у заболевших  было диагностировано ОРВИ,  у 3306 – внебольничная пневмония.

Всего на 1 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1629 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 50572 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 387697 человек, за сутки - 2445.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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