Жителей Алтайского края переводят на карту «Мир» для начисления пособия по безработице

Новости 01.09.2020 12:52 120

С 1 октября 2020 года пособие по безработице в Алтайском крае будут перечислять только на расчетные счета платежной системы «Мир», сообщили в управлении по труду и занятости населения.

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Реквизиты карты необходимо передать в центр занятости населения через личный кабинет на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края.

В ведомстве уточнили, что если гражданин не предоставит данные по своей карте до конца сентября, то получить пособие он сможет только в отделении банка, реквизиты которого были указаны ранее.

Карта «Мир» должна быть оформлена только на заявителя и только дебетовая. При смене данных нужно приложить подтверждающие документы (например, свидетельство о заключении брака).