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Жителей Алтайского края переводят на карту «Мир» для начисления пособия по безработице

Новости
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С 1 октября 2020 года пособие по безработице в Алтайском крае будут перечислять только на расчетные счета платежной системы «Мир», сообщили в управлении по труду и занятости населения.

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Реквизиты карты необходимо передать в центр занятости населения через личный кабинет на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края.

В ведомстве уточнили, что если гражданин не предоставит данные по своей карте до конца сентября, то получить пособие он сможет только в  отделении банка, реквизиты которого были указаны ранее.

Карта «Мир» должна быть оформлена только на заявителя и только дебетовая. При смене данных нужно приложить подтверждающие документы (например, свидетельство о заключении брака).

«Если вы предоставили реквизиты банковской карты, оформленной в банке другого региона и не имеющем филиала в Алтайском крае, необходимо оформить карту «Мир» в любом банке Алтайского края, иначе вы не сможете получить пособие (в том числе наличными в кассе банка)», - сообщили в управлении.

Автор: Политсиб.ру

Фото: klops.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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