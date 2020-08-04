Жителей Алтайского края переводят на карту «Мир» для начисления пособия по безработице

С 1 октября 2020 года пособие по безработице в Алтайском крае будут перечислять только на расчетные счета платежной системы «Мир», сообщили в управлении по труду и занятости населения.
Реквизиты карты необходимо передать в центр занятости населения через личный кабинет на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края.
В ведомстве уточнили, что если гражданин не предоставит данные по своей карте до конца сентября, то получить пособие он сможет только в отделении банка, реквизиты которого были указаны ранее.
Карта «Мир» должна быть оформлена только на заявителя и только дебетовая. При смене данных нужно приложить подтверждающие документы (например, свидетельство о заключении брака).
«Если вы предоставили реквизиты банковской карты, оформленной в банке другого региона и не имеющем филиала в Алтайском крае, необходимо оформить карту «Мир» в любом банке Алтайского края, иначе вы не сможете получить пособие (в том числе наличными в кассе банка)», - сообщили в управлении.