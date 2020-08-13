Алтайский край вошел в число регионов-лидеров по расселению аварийного жилья

Новости 01.09.2020 12:13 292

Алтайский край, Иркутская область и Бурятия вошли в число регионов, которые полностью выполнили целевой показатель 2020 года по расселению аварийного жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд содействия реформированию ЖКХ.

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Фонд отметил 34 успешных региона. В их числе кроме трех перечисленных сибирских также Краснодарский, Камчатский, Приморский края, Астраханская, Владимирская, Воронежская, Иркутская области, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия и другие неназванные регионы.

Ранее в Минстрое Алтайского края сообщили, что в 2020 году на переселение граждан из аварийного жилья будет направлено 505 миллионов рублей. По данным на 13 августа уже было расселено 7,1 тысячи квадратных метров. Всего до конца года будет расселено 12,5 тысяч квадратов (в новые квартиры переедет 690 человек).

Регион представил в Фонд заявку на получение финансирование на 2021-2022 годы. Власти края рассчитывают получить от госкорпорации 316,3 млн рублей. Еще 5,6 млн рублей будет вложено из бюджет края. Эти средства нужны для расселения 8,4 тысяч кв. метров в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Славгороде, в Каменском районе.

Недавно стало известно, что правительство РФ приняло решение о выделении 50 млрд рублей на досрочное расселение более 1 млн кв. м аварийного жилья.