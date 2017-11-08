Менее 5 центнеров с гектара. В Алтайском крае убрали часть зерновых

Новости 01.09.2020 11:30 372

Урожайность зерновых в засушливых районах Алтайского края не достигает 5 центнеров с гектара. Об этом на аппаратном совещании в правительстве региона рассказал глава минсельхоза края Александр Чеботаев.

«В засушливых районах - Табунском, Кулундинском и в Славгороде урожайность зерновых менее 5 центнеров с гектара. В Бурлинском, Угловском, Ключевском, Немецком национальном, Локтевском районах этот показатель менее 7 центнеров с гектара», - отметил Александр Чеботаев.

Между тем. есть и районы с высокой урожайностью. По словам министра, лидерами по урожайности зерновых и зернобобовых с учетом клина озимых стали Зональный (36,9 центнера с гектара) и Смоленский (28,1 центнера с гектара) районы. Общий валовый намолот больше всего в Целинном районе, где уже получено 103 тысячи тонн. Всего на конец августа намолочено 1,75 миллионов тонн зерна. Всего убрано 1,38 миллиона гектаров, что составляет 42 % всех зерновых и зернобобовых культур.

По данным минсельхоза, посевная площадь в 2020 году составила 5 миллионов 168 тысяч гектаров. Из них 3 миллиона 300 тысяч гектаров приходится на зерновые и зернобобовые культуры. Пока прогнозов относительно урожайности зерновых в крае публично не обнародовано. В Минсельхоз представлены данные о 240 пострадавших хозяйствах в 30 районах. На площади 159 тысяч гектаров сельхозкультуры вообще погибли.

Тем не менее, в регионе готовятся к посеву озимых культур. На данный момент специалисты Россельхозцентра проверили семена, которых достаточно для сева более 230 тысяч гектаров.