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Менее 5 центнеров с гектара. В Алтайском крае убрали часть зерновых

Новости
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Урожайность зерновых в засушливых районах Алтайского края не достигает 5 центнеров с гектара.   Об этом на аппаратном совещании  в правительстве региона рассказал глава минсельхоза края Александр Чеботаев.

«В засушливых районах - Табунском, Кулундинском и в Славгороде урожайность зерновых менее 5 центнеров с гектара. В Бурлинском, Угловском, Ключевском, Немецком национальном, Локтевском районах этот показатель менее 7 центнеров с гектара», - отметил Александр Чеботаев.

Между тем. есть  и районы с высокой урожайностью. По словам  министра, лидерами по урожайности зерновых и зернобобовых с учетом клина озимых стали Зональный (36,9 центнера с гектара) и Смоленский (28,1 центнера с гектара) районы.  Общий валовый намолот  больше всего в Целинном районе, где уже получено 103 тысячи тонн.  Всего на конец августа намолочено 1,75 миллионов тонн зерна.   Всего убрано 1,38 миллиона гектаров, что составляет 42 %  всех зерновых и зернобобовых культур.

По данным минсельхоза, посевная площадь в 2020 году составила 5 миллионов 168 тысяч гектаров. Из них  3 миллиона 300 тысяч гектаров  приходится на зерновые и зернобобовые культуры. Пока прогнозов относительно урожайности зерновых в крае публично не обнародовано.  В Минсельхоз представлены данные о 240 пострадавших  хозяйствах в 30 районах. На площади 159 тысяч гектаров  сельхозкультуры  вообще погибли.  

Тем не менее, в регионе готовятся к посеву озимых культур. На данный момент специалисты Россельхозцентра проверили семена, которых достаточно для сева более 230 тысяч гектаров.

Большой урожай зерна может обернуться тяжелым бременем для алтайских аграриев

Большой урожай зерна может обернуться тяжелым бременем для алтайских аграриев

Аналитика

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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