Школьное питание, ОСАГО и банкротство. Что изменилось в законах с 1 сентября

Новости 01.09.2020 10:42 339

Первое сентября – это не только день знаний (хотя в Алтайском крае торжественно его будут отмечать только первоклашки, девятиклассники и выпускники), но и день вступления в силу ряда новшеств. Подробнее о них в обзоре «Полистибру».

Бесплатное школьное питание

По поручению президента Владимира Путина с 1 сентября 2020 года все школьники начальных классов будут получать бесплатные горячие обеды. Как рассказал «Политсибру» министр образования региона Максим Костенко, регион начал готовится к переходу на новый формат питания еще в феврале. И он опровергает возникшие в конце лета слухи о том, что край не справился с этой подготовкой и не получит положенных из федерального бюджета средств.

«На первые четыре месяца из федерального бюджета мы получим 350 млн рублей. Школы готовы. Питание будет. Так что не знаю, откуда появились эти фейки», - сказал Костенко.

А, кроме того, опять же по поручению президента, с нового учебного года учителя будут получать надбавку за классное руководство по пять тысяч рублей.

Страховка

Теперь житель страны сможет вернуть часть страховки по досрочно погашенному кредиту. Если раньше банк был обязан это делать только, если такой пункт был прописан в кредитном договоре, то теперь любое кредитное учреждение обязано сделать перерасчет по требованию заемщика.

Нужно будет написать заявление и предоставить подтверждение досрочного погашения.

ОСАГО

В сентябре расширяется тарифный коридор ОСАГО (на 10%). Минимальная стоимость для легковых автомобилей физлиц составит 2471 рубль, максимальная — 5436 рублей. Для юрлиц (по легковым и грузовым автомобилям) тариф расширяется на 20%, а по автобусам, трамваям и троллейбусам нижняя граница опустится на 5%.

Банкротство физлиц

С 1 сентября будет упрощена процедура банкротства физлиц. При долге от 50 до 500 тысяч рублей больше не придется идти в суд. Достаточно подать заявление в МФЦ, где нужно будет указать всех заемщиков и кредиторов. И доказать, что нет имущества или средств для погашения.

ИП

Еще одно изменение касается индивидуального предпринимательства. Теперь налоговая сможет исключать ИП из единого реестра, если предприниматель не представляет отчетность более 15 месяцев и имеет недоимку и задолженность . До вступления в силу этих изменений закрывать могли только недействующие ИП.