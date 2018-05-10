Главврач скандального перинатального центра «ДАР» Ирина Молчанова получила госнаграду

Новости 01.09.2020 9:46 215

Три представителя Алтайского края указом президента России получили государственные награды. Документ был подписан еще на минувшей неделе, 26 августа.

Так, почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» удостоена главный врач перинатального центра «ДАР» Ирина Молчанова.

«Во многом благодаря ее стараниям, трудолюбию и упорству была создана и успешно развивается одна из самых современных и технически оснащенных медицинских организаций края. Под ее руководством сформирован и успешно работает коллектив лучших специалистов в акушерстве и гинекологии», - уточняет пресс-служба краевого правительства.

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Между тем, с «ДАРом» связано несколько скандальных историй. Например, во время открытия в конце 2017 года было много вопросов по его готовности. Принимать пациентов начали еще до завершения работ. Росздравнадзор выявил несколько нарушений лицензионных требований, в том числе по исполнению порядка оказания медицинской помощи.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получил заведующий отделением, торакальный хирург краевого онкологического диспансера Александр Агеев. Он внедрил в регионе ранее не используемую технику резекций легкого с пластикой бронха и легочной артерии.

А председатель правления регионального отделения «Российских студенческих отрядов», заместитель председателя Общественной палаты региона, в а прошлом депутат АКЗС Василий Куц награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».