Новость из прошлого. О чем говорили президент и губернатор, как в Алтайском крае готовились к выборам в 2017 году.

Новости 31.08.2020 18:40 755

Представляем новую рубрику «Новость из прошлого». «Политсибру» вспомнил. О чем мы писали в этот день несколько лет назад.

Президент Владимир Путин встретился с врио губернатора края Виктором Томенко. Глава региона рассказал президенту о ситуации в крае и обозначил ряд важных проблем.

В качестве главных проблем Томенко назвал объективно низкий уровень заработной платы, и финансовые возможности региона. Стенограмму беседы опубликовал сайт президента страны.

«В этом году 110 миллиардов рублей – это доходы Алтайского края, почти на 2,5 миллиона жителей, 40 процентов из этих доходов – это поддержка федерального бюджета, целевые и безвозмездные поступления, тут нам есть над чем работать».

Также он рассказал об оттоке населения и большой доле сельских жителей, а соответственно кадровом дефиците:

«В итоге получается по некоторым направлениям, что некому лечить, некому учить. И здесь нам надо, конечно, внимание уделять подготовке кадров и разным механизмам их удержания у нас на территории.

В целом скажу, что есть идеи, есть мысли, а самое главное – есть реальные планы по исправлению тех проблем, которые накапливались годами», - пояснил он президенту.

Заметим, бюджет на 2020 год был принят с общим объемом доходов в 112,417 млрд рублей, причем поступления из федерального бюджета по плану должны составить 55,334 млрд рублей.

По итогам 2019 года Алтайский край занял последнюю строчку рейтинга по величине средней заработной платы. Она составила 26,5 тысяч рублей. В июне 2020 управление по труду рапортовало, что средняя заработная плата превысила 30 тысяч рублей, однако это произошло из-за начисления отпускных и индексации зарплат, проведённой некоторыми крупными и средними предприятиями.

О чем еще писали СМИ:

31 августа в 2017 году Алтайский край готовился к выборам нового состава Барнаульской городской думы. Голосование прошло 10 сентября 2017 года. На сессии краевого совета 31 августа представители оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов, если на досрочное голосование явится более 5% избирателей.

Руководитель фракции КПРФ в АКЗС Мария Прусакова даже анонсировала акции протеста:

«От лица краевого комитета КПРФ заявляю о том, что если давление на людей не прекратится и досрочное голосование превысит пять процентов, то 14 сентября в Алтайском крае пройдет общекраевая акция протеста, участники которой, в принципе, оставляют за собой право поставить под сомнение легитимность итогов выборов 10 сентября 2017 года и, соответственно, последующей избирательной кампании губернатора Алтайского края».

Ее поддержал Владислав Вакаев, на тот момент занимавший пост руководителя исполкома региональной организации «Справедливой России».

Впрочем, о том, что явка на досрочном голосовании превысила 5% стало известно уже 8 сентября 2017 года.

В 2020 году в Алтайском крае пройдут муниципальные выборы. Выдвинуто 840 кандидатур, из них от КПРФ – 39 человек, что составляет 4,6% от общего количества. Можно предположить, что низкая активность коммунистов на этих выборах обусловлена уровнем избирательной кампании. А досрочное голосование досрочное голосование на всех видах выборов пройдет со 2 по 12 сентября включительно. Также досрочное надомное голосование пройдет 11-12 сентября для тех, у кого проблемы со здоровьем, инвалидность, сидит на самоизоляции или имеет «другие уважительные причины».