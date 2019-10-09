Алтайская Общественная палата предложила запретить работу небольших пивнушек

Новости 01.09.2020 9:06 182

Общественная палата Алтайского края внесла в АКЗС законопроект о запрете работы небольших по площади пивнушек. О том, каких именно заведений это коснется (ибо далеко не всех) и почему это не приведет к их закрытию, «Политсибру» рассказал зампред ОП, глава комиссии по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления Василий Куц.

Что предлагают?

Общественная палата предлагает внести в краевой закон поправки, которые запретят продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в заведениях (бары, кафе и рестораны), расположенных в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории:

в городах, если зал для обслуживания посетителей менее 30 квадратных метров,

в селах, если зал менее 20 квадратных метров.

И кого это коснется?

Коснется это далеко не все пивнушки. А только те, что расположены в жилых домах. И являются именно общепитом (а не простым магазином, торгующей пивом и другими «увеселительными» напитками), местом, где можно не только купить, но и посидеть-выпить.

По словам Василия Куца, ОП провела мониторинг рынка в Барнауле и многочисленные консультации. И вычислила, что в краевой столице около 800 пивнушек. Около 300 из них находятся именно в многоквартирных домах, и только половина работают как общепит.

«Если норму примут, то эти заведения вряд ли закроются. Они просто перейдут в режим розницы без общепита. Но мы примерно понимаем, что без работы могут остаться около 250 человек, тех, кто сейчас там трудится официантами», - добавил Куц.

Поэтому он и его коллеги из Общественной палаты готовы обсуждать этот вопрос широко и со всеми заинтересованными, в том числе и бизнесменами.

Почему опять возникла эта тема?

«В апреле 2020 года в федеральный закон были внесены поправки, которые позволяют работать таким заведениям, только если площадь зала для обслуживания посетителей в них превышает 20 квадратов. При этом регионы имеют право устанавливать дополнительные ограничения», - пояснил Василий Куц.

Общественная палата как раз предлагает воспользоваться таким правом – увеличить «минималку» по площади с 20 до 30 квадратов.

Главная цель этих поправок – обеспечить общественный порядок, защитить права граждан на покой и тишину. Куц напомнил, что для Алтайского края, особенно крупных городов, эта очень актуальная проблема.

«Жалоб жителей на пьяные ночные вечеринки под их окнами и мусор очень много», - добавил собеседник.

При этом он подчеркивает: конечно, в ОПАК никто наивно не рассчитывает, что такое ограничение может решить проблему раз и навсегда. Но хотя бы какого-то порядка прибавит, отмечает Куц.

Ограничение по времени

Кроме того, ОПАК намерена попросить уже федерального законодателя разрешить ограничивать время работы пивного общепита. Сейчас они могут продавать такие напитки круглосуточно. Алтайские общественники предлагают обсудить ограничения до 23 часов.

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Вопрос про ужесточение временных рамок поднимается в регионе уже не первый год. Например, в первый месяц пандемии коронавируса звучали инициативы ограничить время продажи алкоголя до 19 часов. Были и обратные предложения – расширить время торговли.

Напомним, сейчас по краевому закону продажа алкоголя в розницу возможна только с 9:00 до 21:00. Но это касается только торговых точек. Продавать пиво и алкоголь круглосуточно могут бары, кафе и рестораны.

В 2016-2019 годах в законе была норма, которая запрещала работу общепита, если не было зала для посетителей с шестью столиками и 24 посадочными местами. Ограничение отменили по требованию прокуратуры.

И теперь, на сентябрьской сессии, депутаты вновь вернуться к этому вопросу. Дискуссия будет бурной, но у ОПАК есть все шансы реализовать свою инициативу.