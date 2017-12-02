Хватит ли Алтайскому краю новых лифтов?

Новости 31.08.2020 17:30 445

О работах по установке более ста новых лифтов в Алтайском крае по программе капремонта сообщила пресс-служба регионального Минстроя. Много это или мало, разбирался «Политсибру».

Как сообщили в ведомстве, работы проводятся в 36 многоквартирных домах. В Барнауле под замену пойдут 37 лифтов, в Бийске – 41, в Заринске – 18, в Рубцовске – семь. Плановая стоимость работ оценивается примерно в 220 млн рублей. Уточняется, что с начала действия программы регоператором заменено 467 лифтов в 144 многоэтажках.

Проблема в том, что на конец 2019 года в программе капремонта насчитывалось 4 774 лифта. Более, чем у половины из них (2 563) срок эксплуатации истёк. Для того, чтобы полностью обновить лифты в Алтайском крае, потребуется около 2,5 млрд рублей. Согласно техрегламенту Таможенного союза, в феврале текущего года лифты с истёкшим сроком эксплуатации пришлось бы либо заменять, либо отключать. Однако в регламент внесли изменения, продлившие этот срок до 2025 года. Таким образом, для соблюдения техрегламента в крае надо заменять около 500 лифтов ежегодно.

В новых лифтах конструкции изготавливаются из негорючих материалов, устанавливаются огнестойкие двери. Кабины окрашены специальными эмалями, что защищает поверхность от повреждений. На панели - кнопки со шрифтом Брайля. Помимо установки новых лифтовых кабин и подъемных механизмов, замены дверей на этажах, систем управления и безопасности лифтов, меняется освещение на светодиодное, ремонтируется машинное помещение.