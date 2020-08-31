Внедрение цифровых агротехнологий может увеличить прибыль АПК на более чем 500 млрд рублей в ближайшие 5 лет

Новости компаний 31.08.2020 16:15 283

Эксперты Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка прогнозируют, что внедрение в сельском хозяйстве современных технологий может увеличить прибыльность АПК более чем на 500 млрд рублей в ближайшие пять 5 лет.

«За последние пять лет технологический ландшафт сельскохозяйственных компаний существенно изменился. Ежедневно тысячи компаний и стартапов по всему миру пытаются привлечь внимание инвесторов и получить финансирование проектов в области цифровых агротехнологий. И если три года назад основной акцент был сделан на технологиях в области доставки продуктов питания от прилавков магазинов до конечного потребителя, то последний год наиболее перспективными направлениями среди зарубежных инвесторов считаются технологии, автоматизирующие этапы производства, переработки и доставки продуктов от сельскохозяйственной компании до прилавков», — поясняет директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

В составленный экспертами РСХБ список наиболее перспективных агротехнологических решений вошли:

Агробиотехнологии используют новые высокопродуктивные устойчивые к внешним угрозам сорта растений и породы животных. Прирост производительности обеспечивается за счет использования современных высокотехнологичных удобрений, кормовых добавок и средств защиты растений. Рост финансовых результатов компании достигается за счет повышения урожайности (20-30%), улучшения качественных характеристик продукции (20-40%), сокращения затрат на сельскохозяйственное производство (30-40%). Технологии управления фермами оптимизируют использование удобрений, средств защиты растений, а также снижают расходы на посевную и уборочную компании благодаря автоматизации ручного труда. Рост финансовых результатов компании достигается за счет снижения себестоимости продукции (на 25-40%) и увеличения урожайности (на 10-15%). Технологии переработки и логистики позволяют оптимизировать расход горюче-смазочных материалов, использовать новые, более эффективные способы хранения и упаковки продукции, а также снизить потери при транспортировке и хранении. Согласно общемировому опыту внедрение подобных технологий позволяет получить эффект от 10 до 40%. Новые системы земледелия повышают эффективность производства за счет создания не зависящих от агроклиматических факторов ферм (например, городские фермы вертикального типа). Платформы электронной коммерции для АПК позволяют исключить из цепочки создания стоимости продуктов посредников. Взаимодействие производителя с/х продукции осуществляется непосредственно с Клиентом-пользователем электронной платформы, с минимумом посредников. Биоэнергетика и биоматериалы позволяют получить экономический эффект за счет применения непродовольственной продукции АПК в смежных с сельским хозяйством областях – строительстве, энергетике и др. Роботы и робототехника позволяют за счет использования машин, механизмов и автоматических систем в сельскохозяйственных работах повысить производительность предприятия АПК и снизить издержки, связанные с человеческим фактором. Инновационное продовольствие позволяет получить экономический эффект за счет создания и использования культивируемого мяса, растительного белка, и других инновационных продуктов.

«Каждая из технологий первой тройки может увеличить финансовый результат отрасли АПК в целом более чем на 500 млрд рублей в перспективе 5 лет. В то же время эффект от использования роботов и технологий инновационного продовольствия в России вряд ли приведет к существенному росту эффективности в ближайшее десятилетие», — прогнозирует Елена Батурова.

Все агротехнологии получили оценку от 0 до 10 по каждому из показателей:

Наличие в России компаний, предоставляющих решение на базе соответствующей технологии; Количество компаний в мире, предоставляющих решение на базе соответствующей технологии; Зрелость технологии; Количество внедрений решения в России; Количество внедрений решения в мире; Средняя стоимость внедрения; Наличие инфраструктуры для внедрения; Наукоемкость технологии; Наличие российской компонентной базы для внедрения; Инвестиционная привлекательность технологии для российского инвестора; Подтвержденная эффективность.

Оценка выставлялась экспертно на основании открытых международных статистических данных. Баллы по всем показателям были просуммированы в разрезе технологий.

Критерии инвестиционной привлекательности технологий цифрового сельского хозяйства для предприятий российского АПК на данном этапе развития отрасли отличаются от общемировых, на первый план выходят критерии доступности, технологической зрелости внедряемых решений, стабильности и прогнозируемости результатов, поясняют в Россельхозбанке.

По данным статистики, в России сосредоточено 10% общемирового фонда пахотных земель и лидерство в части запасов пресной воды. При этом значительная доля (44%) российских пахотных земель находится в зоне рискованного земледелия. Имеет место технологическое отставание от стран Северной Америки или Азии в части урожайности и продуктивности. Во многом потому, что лишь 5% предприятий российского АПК используют современные технологии.

По оценкам Министерства сельского хозяйства, российский рынок цифровых технологий в агросекторе составляет сегодня около 360 млрд рублей и к 2026 году он должен вырасти в пять раз.