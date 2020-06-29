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Алтайское Минприроды объяснило загрязнение озера Горькое-Перешеечное

Новости
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Алтайское Минприроды рассказало, что происходит на озере Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе Алтайского края. Накануне жителей обеспокоили наблюдаемые на озере явления: налёт, пена, мёртвая рыба и химический запах.

На место выехали специалисты региональных: Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Рыбнадзора и Алтайского отдела ФГБНУ «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии», а также государственный инспектор в области охраны окружающей среды Минприроды. Они оценивают ситуацию и устанавливают возможные причины загрязнения. Согласно предварительным выводам, оно не носит антропогенного характера.

Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин заявил, что озеро сильно обмелело и на береговой линии обнаружились сине-зеленые водоросли. На солнце они начали гнить, в процессе чего выделился характерный запах цианида. Это привело к гибели молоди рыбы на отмели.

Пользователем рыбоводного участка в постоянном режиме ведется забор проб воды, которые передаются в лаборатории на исследование. По материалам из лабораторий специалисты сделают соответствующие выводы и будут определены направления деятельности по возмещению и ликвидации ущерба данной акватории.
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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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