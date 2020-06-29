Алтайское Минприроды объяснило загрязнение озера Горькое-Перешеечное

Алтайское Минприроды рассказало, что происходит на озере Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе Алтайского края. Накануне жителей обеспокоили наблюдаемые на озере явления: налёт, пена, мёртвая рыба и химический запах.
На место выехали специалисты региональных: Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Рыбнадзора и Алтайского отдела ФГБНУ «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии», а также государственный инспектор в области охраны окружающей среды Минприроды. Они оценивают ситуацию и устанавливают возможные причины загрязнения. Согласно предварительным выводам, оно не носит антропогенного характера.
Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин заявил, что озеро сильно обмелело и на береговой линии обнаружились сине-зеленые водоросли. На солнце они начали гнить, в процессе чего выделился характерный запах цианида. Это привело к гибели молоди рыбы на отмели.
Водоём могут начать расчищать в 2021-2023 годах