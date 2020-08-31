Алтайский край готовится к финальному этапу снятия коронавирусных ограничений

Новости 31.08.2020 15:05 1013

Алтайский край в ближайшие дни может перейти к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщил правительственный Telegram-канал «Ленина, 59».

Таким образом, Алтайский край может стать третьим регионом Сибирского федерального округа, перешедшим к последнему этапу снятия антиковидных мер. Первым стала Республика Хакасия, которая перешла на этот этап 24 августа. С 28 августа её примеру последовал Красноярский край.

В данный момент вместе с Алтайским краем на втором этапе снятия ограничений находятся: Омская и Новосибирская области, а также Республика Тыва. В Омской области переход к третьему этапу ожидается также в ближайшее время, из Новосибирской области и Тывы таких новостей пока не поступало.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на третьем этапе магазины и предприятия сферы услуг могут работать без ограничений по площади и количеству посетителей. Возможна работа кафе, при условии соблюдения между столиками расстояния 1,5-2 метра (или перегородки), образовательных учреждений, гостиниц, а также парков и скверов при условии соблюдения посетителями социальной дистанции.