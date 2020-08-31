АлтГТУ отпразднует 1 сентября в онлайн-формате

Новости компаний 31.08.2020 14:50 406

Алтайский государственный технический университет в онлайн-формате проведет торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года.

«Традиционную торжественную линейку по случаю Дня знаний в этом году проводить не будем. Несмотря на это, для студентов подготовлены некоторые сюрпризы. На протяжении всего дня первокурсников будет поздравлять изобретатель Иван Иванович Ползунов, создавший первую в России паровую машину и первый в мире двухцилиндровый паровой двигатель. Иван Иванович прибудет к студентам, чтобы познакомиться и дать некоторые наставления. Также своих студентов будут поздравлять ректор Андрей Марков, проректоры, деканы факультетов и директоры институтов АлтГТУ», рассказал руководитель центра культурно-массовой работы Михаил Герцович.

Вечером, с 18:00 в прямом эфире в официальном You-Tube-канале АлтГТУ состоится прямое включение со студентами.

В онлайн-формате каждый сможет услышать обращение ректора, поздравления известных выпускников университета. Ребят ждет увлекательная онлайн-экскурсия, знакомство с достопримечательностями АлтГТУ, выступления творческих коллективов и многое другое.

Добавим, учебный год для всех студентов Алтайского государственного технического университета начнется 1 сентября в обычном формате, но с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Лекции будут проходить в режиме онлайн, лабораторные и практические занятия будут организованы в университете в малых группах и с соблюдением санитарных мер.

Вуз обеспечит студентов медицинскими масками, дезинфицирующими средствами для рук, при входе в корпуса университета будет организована термометрия бесконтактным способом. Кроме того, в учебных аудиториях будет проводиться регулярная уборка и дезинфекция помещений и контактных поверхностей.