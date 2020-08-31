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Для удобства клиентов -физических лиц АО «Алтайэнергосбыт» разработал видеоинструкцию по регистрации в ЛКК

Новости компаний
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Онлайн-сервисы для физических лиц

«Личный кабинет клиента» АО «Алтайэнергосбыт»

Для физических лиц

«Личный кабинет клиента» (ЛКК) для физических лиц функционирует на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт», а также в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» (доступно для бесплатного скачивания на площадках Play Market и Apple Store).

После прохождения простой регистрации в сервисе клиенты АО «Алтайэнергосбыт» смогут:

  • Ежемесячно передавать показания счётчика;
  • Оплачивать электроэнергию банковской картой без комиссии;
  • Смотреть историю начислений и оплат;
  • Подписаться на электронную квитанцию;
  • Заказать энергосервисные услуги;
  • Подключить к своему профилю в ЛКК лицевые счета своих старших родственников и оплачивать за них электроэнергию, передавать показания прибора учёта и т.д.;
  • Задавать вопросы специалистам компании, оставлять отзывы и предложения для улучшения работы.

С подробной инструкцией по регистрации и работе в «Личном кабинете клиента» можно ознакомиться на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» в разделе «Населению»/ «Видеоинструкция по регистрации в Личном кабинете» или по ссылке

Сервисы по оплате электроэнергии

  1. «Оплатить квитанцию онлайн», функционирующий на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт». Указав номер лицевого счёта и сумму к оплате, можно оплатить счета без регистрации в «Личном кабинете клиента»;
  2. «Сбербанк Онлайн» (в том числе с использованием услуги «Автоплатёж»);
  3. Система «Город».

Сервисы по передаче показаний прибора учёта

  1. Бесплатный телефон контактного центра АО «Алтайэнергосбыт» - 8 800 350 5566 (часы работы: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00, суббота-воскресенье с 8:00 до 16:00);
  2. «Голосовой помощник», действующий по бесплатному телефону контактного центра – 8-800-30-55-66. При обращении достаточно сказать «передача показаний» и следовать подсказкам.
  3. Сервис «Передача показаний приборов учёта», функционирующий на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» и не требующий регистрации в «Личном кабинете клиента». Чтобы воспользоваться им достаточно указать номер лицевого счёта и текущие показания (кВт/ч).
  4. «Интернет-приёмная» на корпоративном сайте АО «Алтайэнергосбыт»;
  5. Электронная почта energo@altaiensb.com. Укажите в теме письма сообщение в следующем формате:<Лицевой счёт абонента><Пробел><Показания>;
  6. Sms-сообщение на мобильный номер +7 9037672204 в формате:                                                            <Лицевой счёт абонента><Пробел><Показания>

Сервисы по заказу электротехнических товаров и энергосервисных услуг

  1. Интернет-магазин АО «Алтайэнергосбыт». Здесь представлен широкий ассортимент электротехнической продукции: измерительное и отопительное оборудование, светотехническая и кабельно-проводниковая продукция, электроустановочные изделия и многое другое. Здесь также возможно заказать и оплатить весь спектр энергосервисных услуг.
  2. Официальный сайт компании;
  3. Бесплатный телефон контактного центра АО «Алтайэнергосбыт» - 8 800 350 5566.

Сервисы для обратной связи с компанией

В целях повышения клиентоориентированности и качества обслуживания, на сайте энергокомпании функционируют сервисы:

  1. «Напишите генеральному директору», где можно оставить свои замечания или предложения по улучшению работы АО «Алтайэнергосбыт»;
  2. Интернет-приёмная.

Онлайн-сервисы для организаций

«Личный кабинет» АО «Алтайэнергосбыт»

Для юридических лиц

«Личный кабинет клиента» (ЛКК) для юридических лиц функционирует на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт», а также в мобильном приложении «ЛКК ЮЛ Алтайэнергосбыт» (доступно для бесплатного скачивания на площадках Play Market и Apple Store).

После прохождения простой регистрации в сервисе клиенты АО «Алтайэнергосбыт» смогут:

  • Просматривать информацию по договору;
  • Отслеживать оплаты произвольной суммы в счёт будущего потребления или же оплаты задолженности по договору;
  • Передавать показания счётчиков;
  • Просматривать график оплат и выставленных счетов:
  • Подключить автоплатежи.

Электронный документооборот

В целях сокращения сроков получения оригиналов бухгалтерских документов от АО «Алтайэнергосбыт» для клиентов-юридических лиц действует электронный документооборот, который возможен через:

  • Систему «Диадок» компании «СКБ Контур»;
  • Систему «СБиС» компании «Тензор»;
  • Систему «SAFE-DOC ЭДО» компании «Центр информационной безопасности».
Подробности здесь.

АО «Алтайэнергосбыт» предлагает своим клиентам-физическим лицам ознакомиться с простой инструкцией по регистрации и работе в «Личном кабинете клиента». Видеоинструкция доступна по ссылке:

А также в социальных сетях:

«Личный кабинет клиента» - это удобный сервис, позволяющий ежемесячно передавать показания счётчика, оплачивать электроэнергию банковской картой без комиссии, смотреть историю начислений и оплат, подписаться на электронную квитанцию, заказать энергосервисные услуги, оказываемые АО «Алтайэнергосбыт». Здесь же можно задать все интересующие вопросы, оставить отзывы и предложения для улучшения работы.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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