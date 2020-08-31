Для удобства клиентов -физических лиц АО «Алтайэнергосбыт» разработал видеоинструкцию по регистрации в ЛКК

Новости компаний 31.08.2020 13:05 298

Онлайн-сервисы для физических лиц

«Личный кабинет клиента» АО «Алтайэнергосбыт»

Для физических лиц

«Личный кабинет клиента» (ЛКК) для физических лиц функционирует на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт», а также в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» (доступно для бесплатного скачивания на площадках Play Market и Apple Store).

После прохождения простой регистрации в сервисе клиенты АО «Алтайэнергосбыт» смогут:

Ежемесячно передавать показания счётчика;

Оплачивать электроэнергию банковской картой без комиссии;

Смотреть историю начислений и оплат;

Подписаться на электронную квитанцию;

Заказать энергосервисные услуги;

Подключить к своему профилю в ЛКК лицевые счета своих старших родственников и оплачивать за них электроэнергию, передавать показания прибора учёта и т.д.;

Задавать вопросы специалистам компании, оставлять отзывы и предложения для улучшения работы.

С подробной инструкцией по регистрации и работе в «Личном кабинете клиента» можно ознакомиться на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» в разделе «Населению»/ «Видеоинструкция по регистрации в Личном кабинете» или по ссылке.

Сервисы по оплате электроэнергии

«Оплатить квитанцию онлайн», функционирующий на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт». Указав номер лицевого счёта и сумму к оплате, можно оплатить счета без регистрации в «Личном кабинете клиента»; «Сбербанк Онлайн» (в том числе с использованием услуги «Автоплатёж»); Система «Город».

Сервисы по передаче показаний прибора учёта

Бесплатный телефон контактного центра АО «Алтайэнергосбыт» - 8 800 350 5566 (часы работы: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00, суббота-воскресенье с 8:00 до 16:00); «Голосовой помощник», действующий по бесплатному телефону контактного центра – 8-800-30-55-66. При обращении достаточно сказать «передача показаний» и следовать подсказкам. Сервис «Передача показаний приборов учёта», функционирующий на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» и не требующий регистрации в «Личном кабинете клиента». Чтобы воспользоваться им достаточно указать номер лицевого счёта и текущие показания (кВт/ч). «Интернет-приёмная» на корпоративном сайте АО «Алтайэнергосбыт»; Электронная почта energo@altaiensb.com. Укажите в теме письма сообщение в следующем формате:<Лицевой счёт абонента><Пробел><Показания>; Sms-сообщение на мобильный номер +7 9037672204 в формате: <Лицевой счёт абонента><Пробел><Показания>

Сервисы по заказу электротехнических товаров и энергосервисных услуг

Интернет-магазин АО «Алтайэнергосбыт». Здесь представлен широкий ассортимент электротехнической продукции: измерительное и отопительное оборудование, светотехническая и кабельно-проводниковая продукция, электроустановочные изделия и многое другое. Здесь также возможно заказать и оплатить весь спектр энергосервисных услуг. Официальный сайт компании; Бесплатный телефон контактного центра АО «Алтайэнергосбыт» - 8 800 350 5566.

Сервисы для обратной связи с компанией

В целях повышения клиентоориентированности и качества обслуживания, на сайте энергокомпании функционируют сервисы:

«Напишите генеральному директору», где можно оставить свои замечания или предложения по улучшению работы АО «Алтайэнергосбыт»; Интернет-приёмная.

Онлайн-сервисы для организаций

«Личный кабинет» АО «Алтайэнергосбыт»

Для юридических лиц

«Личный кабинет клиента» (ЛКК) для юридических лиц функционирует на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт», а также в мобильном приложении «ЛКК ЮЛ Алтайэнергосбыт» (доступно для бесплатного скачивания на площадках Play Market и Apple Store).

После прохождения простой регистрации в сервисе клиенты АО «Алтайэнергосбыт» смогут:

Просматривать информацию по договору;

Отслеживать оплаты произвольной суммы в счёт будущего потребления или же оплаты задолженности по договору;

Передавать показания счётчиков;

Просматривать график оплат и выставленных счетов:

Подключить автоплатежи.

Электронный документооборот

В целях сокращения сроков получения оригиналов бухгалтерских документов от АО «Алтайэнергосбыт» для клиентов-юридических лиц действует электронный документооборот, который возможен через:

Систему «Диадок» компании «СКБ Контур»;

Систему «СБиС» компании «Тензор»;

Систему «SAFE-DOC ЭДО» компании «Центр информационной безопасности».

АО «Алтайэнергосбыт» предлагает своим клиентам-физическим лицам ознакомиться с простой инструкцией по регистрации и работе в «Личном кабинете клиента». Видеоинструкция доступна по ссылке:

А также в социальных сетях:

«Личный кабинет клиента» - это удобный сервис, позволяющий ежемесячно передавать показания счётчика, оплачивать электроэнергию банковской картой без комиссии, смотреть историю начислений и оплат, подписаться на электронную квитанцию, заказать энергосервисные услуги, оказываемые АО «Алтайэнергосбыт». Здесь же можно задать все интересующие вопросы, оставить отзывы и предложения для улучшения работы.