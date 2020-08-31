Агрофирму «Цветы Алтая» купил бийский предприниматель за 21 млн рублей

Новости 31.08.2020 14:16 1116

Власти Алтайского края нашли покупателя для агрофирмы «Цветы Алтая», находившейся в краевой собственности. Компания была продана на электронном аукционе по первоначальной цене – за 21 млн 360 тысяч рублей.

Управление имущественных отношений Алтайского края выставило на продажу 8055 акций. Конкурс состоялся 27 августа.

Заявки подали четыре компании: ИП Неверов В.А. (Бийск), ООО «Профинструмент» (Барнаул), ООО «Фром вайлд» (с. Лесное) и ООО «Витамин продукт» (Барнаул, Борзовая заимка).

Любопытно, что заявка Неверова фигурировала среди отозванных, как и заявка ООО «Витамин продукт». Но ИП в итоге вошел в число допущенных до конкурса участников и даже победил.

Судя по данным системы «Спарк», Владимир Неверов также является владельцем ООО «Вектор» в Бийске (совладелец компании – Кунин Аркадий Григорьевич)

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ИП Неверов В.А. занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом, оптовой торговлей машин, оборудования и инструментов для сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, строительства, оптовой торговлей станками, консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Как ранее писал «Политсибру» со ссылкой на источники, интерес к «Цветам Алтая» проявлял депутат краевого парламента, бизнесмен Альберт Лунев (одно из его предприятий занимается переработкой облепихи). Якобы эта попытка (не первая) продать неприбыльное предприятие была предпринята именно под него. Однако как заявил сам Лунев, участие в конкурсе он принимать не намерен.

Найти какой-либо связи между Луневым и победивший компанией, а также другими участниками не удалось. Зато есть возможная связь двух компаний-участниц. Владельцем компании «Фром вайлд» является Кирилл Мальцев, а бенефициаром Андрей Владимирович Неверов (повторимся, победил ИП Неверов Владимир Алексеевич.

Как предположил наш источник уже после конкурса, Лунев мог не заинтересоваться предприятием из-за его цены.