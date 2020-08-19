Алтайский край стал самым «торговым» регионом Сибири после Томской области

Оборот розничной торговли в первой половине 2020 года упал во всех регионах Сибирского федерального округа, кроме Томской области. Наименьшее его сокращение (менее 1%) зафиксировано в Алтайском крае. Это следует из данных исследования, опубликованного «РИА-Новости».
Падение торгового оборота в регионах Сибири в первой половине 2020 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года:
Торговый оборот в Томской области увеличился на 2,3%. Таким образом, она не просто вошла в число шести регионов России, в которых этот показатель вырос, но и заняла в нём первое место.
В Алтайском крае намерены решить ряд острых вопросов через цифровизацию госуправления