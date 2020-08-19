Алтайский край стал самым «торговым» регионом Сибири после Томской области

Новости 31.08.2020 13:55 916

Оборот розничной торговли в первой половине 2020 года упал во всех регионах Сибирского федерального округа, кроме Томской области. Наименьшее его сокращение (менее 1%) зафиксировано в Алтайском крае. Это следует из данных исследования, опубликованного «РИА-Новости».

Падение торгового оборота в регионах Сибири в первой половине 2020 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года:

Омская область – 11,3%;

Красноярский край – 8,7%;

Республика Алтай – 7,7%;

Республика Тыва – 7,5%;

Республика Хакасия – 3,3%;

Кузбасс – 2,2%;

Новосибирская область – 1,6%;

Алтайский край – 0,9%.

Торговый оборот в Томской области увеличился на 2,3%. Таким образом, она не просто вошла в число шести регионов России, в которых этот показатель вырос, но и заняла в нём первое место.

Ранее отмечалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин отличается как раз способностью привлечения крупных инвестиций в регион.