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Алтайский край стал самым «торговым» регионом Сибири после Томской области

Новости
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Оборот розничной торговли в первой половине 2020 года упал во всех регионах Сибирского федерального округа, кроме Томской области. Наименьшее его сокращение (менее 1%) зафиксировано в Алтайском крае. Это следует из данных исследования, опубликованного «РИА-Новости».

Падение торгового оборота в регионах Сибири в первой половине 2020 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года:

  • Омская область – 11,3%;
  • Красноярский край – 8,7%;
  • Республика Алтай – 7,7%;
  • Республика Тыва – 7,5%;
  • Республика Хакасия – 3,3%;
  • Кузбасс – 2,2%;
  • Новосибирская область – 1,6%;
  • Алтайский край – 0,9%.

Торговый оборот в Томской области увеличился на 2,3%. Таким образом, она не просто вошла в число шести регионов России, в которых этот показатель вырос, но и заняла в нём первое место.

Ранее отмечалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин отличается как раз способностью привлечения крупных инвестиций в регион.
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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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