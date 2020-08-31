Надпись «Барнаул Орденоносный» установят через год и там, где выберут горожане (фото)

Новости 31.08.2020 12:42 1176

Конструкция «Барнаул Орденоносный», которую призвали вернуть депутаты АКЗС на недавней сессии, будет установлена ко Дню города в 2021 году. Место предстоит определить жителям, сообщает пресс-центр администрации города.

Вопросу восстановления надписи, которая в ноябре 2017 года была снята с дома на проспекте Ленина, 53 (возле ЦУМа), посветили выездное совещание. Буквы хранятся на территории МБУ «Автодорстрой». Их состояние оценивал глава города Вячеслав Франк, секретарь барнаульской «Единой России», замглавы администрации Юрий Еремеев, руководитель фракции ЕР в гордуме Вячеслав Перерядов, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев и специалисты учреждения.

И они пришли к выводу, что отреставрировать старую конструкцию уже не получится.

«Мы планируем воссоздать надпись «Барнаул – Орденоносный» и Орден Октябрьской Революции с применением современных материалов и технологий. Что касается ее размещения, то мы предлагаем горожанам предложить несколько мест в городе, а потом путем голосования всем вместе его выбрать. Важно сохранить идентичность надписи», - сказал Франк.

Установить ее планируют через год. А выбирать место – с помощью горожан, которые смогут предложить свои варианты.