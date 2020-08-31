Сенатор Белоусов рассказал о важности федеральной поддержки пчеловодства

Зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов посетил ярмарку меда в Барнауле
"То, что наш мёд знают и любят не только в России, но и за её пределами, факт общеизвестный. А вот то, что в целом в стране количество пчелосемей ежегодно сокращается более чем на полтора процента, как-то остается за скобками общественного мнения, и, по сути, заботит только специалистов. А именно специалисты утверждают, что пчелы, опыляя энтомофильные культуы, приносят стране около 1 триллиона рублей косвенного дохода", - отметил сенатор.
Законодатели, при активных контактах со специалистами разных регионов активно включились в процесс корректировки действующих нормативных актов. В полной мере это относится и к Алтайскому краю, с Общественной палатой которого ведется совместная работа в этом направлении.
В принятый Государственной Думой в июле текущего года в первом чтении законопроект «О пчеловодстве в РФ» профильным комитетом Совета Федерации подготовлены и переданы в государственную думу ряд поправок. Причем работа над совершенствованием окончательного текста ведется, практически в постоянном режиме. В то же время законопроект уже содержит ряд важнейших вещей, таких как возможность применения особых налоговых режимов в отношении сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих производство и переработку продуктов пчеловодства, борьбу с фальсификатом, который занял до 40% российского рынка и многое другое…
"Предусмотрены меры, касающиеся охраны и предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами, о чем неоднократно было написано в СМИ прошедшие год–два. Что касается последнего, то кочевые пасеки горных и предгорных районов в этом смысле, страдают значительно меньше, чем, например такие же кочевые и стационарные пасеки равниной местности. По понятным причинам горная местность не способствует развитию крупных агрохолдингов, специализирующихся на интенсивном использовании такого фактора производства, как земля. Тем самым, сама природа заботится о пчеловодах предгорья. Но сегодня заботы одной природы явно недостаточно, и наш комитет продолжит активную работу по корректировке законодательства касающегося развития отрасли", - резюмировал Сергей Белоусов.