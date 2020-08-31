Сенатор Белоусов рассказал о важности федеральной поддержки пчеловодства

Новости 31.08.2020 12:05 318

Зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов посетил ярмарку меда в Барнауле

"То, что наш мёд знают и любят не только в России, но и за её пределами, факт общеизвестный. А вот то, что в целом в стране количество пчелосемей ежегодно сокращается более чем на полтора процента, как-то остается за скобками общественного мнения, и, по сути, заботит только специалистов. А именно специалисты утверждают, что пчелы, опыляя энтомофильные культуы, приносят стране около 1 триллиона рублей косвенного дохода", - отметил сенатор.

Законодатели, при активных контактах со специалистами разных регионов активно включились в процесс корректировки действующих нормативных актов. В полной мере это относится и к Алтайскому краю, с Общественной палатой которого ведется совместная работа в этом направлении.

В принятый Государственной Думой в июле текущего года в первом чтении законопроект «О пчеловодстве в РФ» профильным комитетом Совета Федерации подготовлены и переданы в государственную думу ряд поправок. Причем работа над совершенствованием окончательного текста ведется, практически в постоянном режиме. В то же время законопроект уже содержит ряд важнейших вещей, таких как возможность применения особых налоговых режимов в отношении сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих производство и переработку продуктов пчеловодства, борьбу с фальсификатом, который занял до 40% российского рынка и многое другое…