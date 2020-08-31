Губернатор Алтайского края выделил школам 87 млн рублей на защиту от ковида

Новости 31.08.2020 11:41 1899

Виктор Томенко выделил школам Алтайского края деньги на покупку рециркуляторов и бактерицидных ламп для защиты от коронавируса. Соответствующее распоряжение губернатор регион подписал 28 августа. Об этом на аппаратном совещании в парламенте утром в понедельник сообщила представитель губернатора и правительства края в АКЗС Стелла Штань.

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Она рассказала, что средства получат все города и районы края. Так, Барнаулу выделят 16 млн рублей, Бийску – 4,8 млн, Рубцовску – 2,7 млн, Заринску – 1,7, Новоалтайску – 1,6 млн, Славгороду – 1,2 млн рублей, Алейску – 0,77 млн, ЗАТО Сибирский – 0,34 млн, а Белокурихе и Яровому – по 0,29 млн рублей.

Что же касается районов, то самая большая дотация будет для Шипуновского – чуть более 2 млн рублей. Родинский район получит 1,8 млн рублей, Тальменский – 1,7 млн, Харбарский – 1,6 млн, Рубцовский, Каменский, Кулундинский, Кытмановский, Локтевский и Ребрихинский - по 1,4 млн.

По словам Стеллы Штань, с таким предложением выступило краевое Министерство образования и науки после проведенного мониторинга нехватки средств защиты в школах. Работу по покупке масок, перчаток, дезинфицирующих средств учреждения начали еще перед ЕГЭ.

В минувший вторник вопрос по подготовке школ рассмотрели в АКЗС на заседании социального комитета. О том, как проходит эта работа, депутатам рассказали представители Минобра.

В ведомстве уточнили, что ведут планомерные действия по предупреждению завоза и распространения COVID-19 среди учащихся и сотрудников образовательных организаций. В министерстве посчитали сколько нужно термометров и рециркуляторов на каждую школу и в каждый детский сад. Кстати, бесконтактные термометры по договоренности с властями региона на время пандемии предоставит избирательная комиссия.

Стелла Штань подчеркнула, что правительство региона, Минобор и все комитеты в муниципалитетах держат ситуацию на постоянном контроле. И призвала депутатов совместно и конструктивно отработать начало учебного года в этих непростых условиях и подключиться к контролю за реализацией распоряжения главы региона.