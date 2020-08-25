Жители Алтая перестали умирать. Как обстоят дела с коронавирусом в регионе и округе

Новости 31.08.2020 11:20 878

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 65 заражённых коронавирусом, вылечились 39 пациентов, смертельных случаев не зафиксировано, передаёт оперштаб.

В настоящее время на лечении находятся 974 человека. 760 – в госпиталях, 214 – амбулаторно. Тяжелобольных пациентов насчитывается 122, из них 35 подключены к аппаратам ИВЛ. Доля бессимптомников составляет около 20-25%. Общее количество случаев заболевания в крае составляет 11 720 человек, в том числе 964 ребенка до 17 лет. В 4 878 случаях наблюдалось бессимптомное протекание болезни. За весь период пандемии умерло 333 человека.

По итогам недели Алтайский край остался в первой пятёрке регионов Сибирского федерального округа с самыми низкими темпами распространения вируса. Количество заразившихся за неделю 22-28 августа выросло на 4%, менее значительно, тогда как неделей ранее темп роста составлял 6%, то есть, был в полтора раза выше. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Тем не менее, несмотря на снижение темпов, в абсолютных цифрах Алтайский край по-прежнему остаётся в пятёрке регионов Сибири, демонстрирующих наибольший процент заразившихся. Сибиряки составляют 9% от общего количества инфицированных в России. Внутри округа наибольший процент дали Красноярский край и Иркутская область (по 19%), Новосибирская область и Алтайский край идут следом (по 13%). Доля Омской области составила 10%, остальные сибирские регионы дали 26% в совокупности.