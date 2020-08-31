О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Чемпион, арестант и 70 тысяч охотников. Чем занимались жители Алтая на выходных

Новости
77
0

Минувшие выходные 29-30 августа принесли сразу несколько важных новостей: открытие в Алтайском крае охотничьего сезона, победу барнаульца на всероссийском соревновании и домашний арест пускай и бывшего, но очень крупного алтайского чиновника. 

29 августа Сергей Шубенков стал золотым призёром Кубка России по лёгкой атлетике

Барнаульский спортсмен Сергей Шубенков завоевал «золото» Кубка России по лёгкой атлетике в Брянске. По данным Чемпионат.com, Шубенков преодолел дистанцию 110 метров за 13,39 секунды.

Эти соревнования стали для него первыми в текущем 2020 году. До этого Сергей Шубенков участвовал в забеге 23 октября 2019 года, одержав победу на Всемирных военных играх в Ухане (Китай) с результатом 13,40 секунды.

29 августа в Алтайском крае открылся сезон охоты на пернатую дичь

Правительственный Telegram-канал «Ленина, 59» сообщил об открытии летне-осенней охоты на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. По данным канала, в крае зарегистрировано более 68 тысяч охотников и практически все они в этот день выезжают в угодья поохотиться.

Скорее всего, данная цифра несколько преувеличена. Дело в том, что не все обладатели охотничьего билета являются охотниками. Просто некоторым владельцам огнестрельного оружия приходится оформлять охотбилет, чтобы получить право выносить оружие за пределы дома (например, в тир).

30 августа Роберт Пальталлер переведён под домашний арест

Бывший вице-премьер Республики Алтай Роберт Пальталлер помещён под домашний арест в своём особняке на Бирюзовой Катуни. Об этом сообщил портал «Новости Горного Алтая». По данным издания, арестованному запрещено покидать коттедж, пользоваться связью и принимать гостей.

В апреле «Политсибру» писал о том, что особняк Пальталлера выставлен на продажу. Сообщалось, что в подвале дома расположены: бильярдная, прачечная, спортзал, погребок. На первом этаже находятся: гостиная, кухня-столовая, детская игровая комната, две спальни, санузел, гардеробная. На втором уровне – три спальни, гостиная, санузел и выход на открытые террасы (с видом на Катунь и горы).

За что задержан главный «старожил» алтайской политики Роберт Пальталлер?

За что задержан главный «старожил» алтайской политики Роберт Пальталлер?

Новости

Утром 27 августа задержан бывший первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер

2560

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
﻿ ﻿
Комментарии (0)

1000