Чемпион, арестант и 70 тысяч охотников. Чем занимались жители Алтая на выходных

Минувшие выходные 29-30 августа принесли сразу несколько важных новостей: открытие в Алтайском крае охотничьего сезона, победу барнаульца на всероссийском соревновании и домашний арест пускай и бывшего, но очень крупного алтайского чиновника.
Барнаульский спортсмен Сергей Шубенков завоевал «золото» Кубка России по лёгкой атлетике в Брянске. По данным Чемпионат.com, Шубенков преодолел дистанцию 110 метров за 13,39 секунды.
Правительственный Telegram-канал «Ленина, 59» сообщил об открытии летне-осенней охоты на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. По данным канала, в крае зарегистрировано более 68 тысяч охотников и практически все они в этот день выезжают в угодья поохотиться.
Бывший вице-премьер Республики Алтай Роберт Пальталлер помещён под домашний арест в своём особняке на Бирюзовой Катуни. Об этом сообщил портал «Новости Горного Алтая». По данным издания, арестованному запрещено покидать коттедж, пользоваться связью и принимать гостей.
В апреле «Политсибру» писал о том, что особняк Пальталлера выставлен на продажу. Сообщалось, что в подвале дома расположены: бильярдная, прачечная, спортзал, погребок. На первом этаже находятся: гостиная, кухня-столовая, детская игровая комната, две спальни, санузел, гардеробная. На втором уровне – три спальни, гостиная, санузел и выход на открытые террасы (с видом на Катунь и горы).
Утром 27 августа задержан бывший первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер