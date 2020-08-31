Чемпион, арестант и 70 тысяч охотников. Чем занимались жители Алтая на выходных

Новости 31.08.2020 10:10 77

Минувшие выходные 29-30 августа принесли сразу несколько важных новостей: открытие в Алтайском крае охотничьего сезона, победу барнаульца на всероссийском соревновании и домашний арест пускай и бывшего, но очень крупного алтайского чиновника.

29 августа Сергей Шубенков стал золотым призёром Кубка России по лёгкой атлетике

Барнаульский спортсмен Сергей Шубенков завоевал «золото» Кубка России по лёгкой атлетике в Брянске. По данным Чемпионат.com, Шубенков преодолел дистанцию 110 метров за 13,39 секунды.

Эти соревнования стали для него первыми в текущем 2020 году. До этого Сергей Шубенков участвовал в забеге 23 октября 2019 года, одержав победу на Всемирных военных играх в Ухане (Китай) с результатом 13,40 секунды.

29 августа в Алтайском крае открылся сезон охоты на пернатую дичь

Правительственный Telegram-канал «Ленина, 59» сообщил об открытии летне-осенней охоты на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. По данным канала, в крае зарегистрировано более 68 тысяч охотников и практически все они в этот день выезжают в угодья поохотиться.

Скорее всего, данная цифра несколько преувеличена. Дело в том, что не все обладатели охотничьего билета являются охотниками. Просто некоторым владельцам огнестрельного оружия приходится оформлять охотбилет, чтобы получить право выносить оружие за пределы дома (например, в тир).

30 августа Роберт Пальталлер переведён под домашний арест

Бывший вице-премьер Республики Алтай Роберт Пальталлер помещён под домашний арест в своём особняке на Бирюзовой Катуни. Об этом сообщил портал «Новости Горного Алтая». По данным издания, арестованному запрещено покидать коттедж, пользоваться связью и принимать гостей.

В апреле «Политсибру» писал о том, что особняк Пальталлера выставлен на продажу. Сообщалось, что в подвале дома расположены: бильярдная, прачечная, спортзал, погребок. На первом этаже находятся: гостиная, кухня-столовая, детская игровая комната, две спальни, санузел, гардеробная. На втором уровне – три спальни, гостиная, санузел и выход на открытые террасы (с видом на Катунь и горы).