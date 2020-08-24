Тотальный дефицит на все живое. Министр образования об «удаленке» и новом учебном годе на Алтае

Новости 31.08.2020 9:46 169

Обычно 1 сентября ждут с нетерпением и волнением. А в этом году еще и в атмосфере непонимания: будет ли снова дистанционка, заставят ли всех носить маски и когда закончатся все эти ограничения. О том, каким будет учебный год (а точнее его начало), «Политсибу» рассказал министр образования региона Максим Костенко.

– Максим Александрович, каким будет процесс обучения? И состоится ли традиционная линейка 1 сентября?

– Пока никто не может сказать наверняка, зависит от эпидемиологической ситуации. Но наши школы готовы: почти 100% учреждений прошли официальную приемку. Мы ждем в этом году 280 тысяч детей, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом. Рассчитываем, что обучение начнется в традиционном формате.

20 августа у нас с Роспотребнадзором был контрольный срок, когда мы точно решали, будут ли линейки. Министерство настаивало, чтобы провести их хотя бы для первоклашек и выпускников 9 и 11 классов. Пусть даже в крупных школах мы не соберем сразу всех в одном месте, а сделаем потоками. В итоге линейки будут, но как именно - решать школам.

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– Вот все говорят: зависит от ситуации. А что за ситуация должна быть, чтобы школьный год снова проходил в дистанционном формате?

– Вопрос не по адресу. Там несколько показателей: сколько выявляется зараженных, сколько умирает, коечный фонд и многие другие. И считать это будет Роспотребназдор и Минздрав. Как скажут, так и будем делать.

– Но есть же какой-то план А, план Б.

– Удаленное обучение будет только при резких всплесках и ухудшении эпидемиологической ситуации. Подчеркну: мы будем стремиться к максимально очному обучению.

Кроме того, мы собрали все замечания и предложения от учителей, родителей и школьников. И обобщили: чего точно нельзя делать на «удаленке», чего избегать. Если вдруг такой формат еще потребуется.

– И чего нельзя делать, чего нужно избегать?

– Первое, что мы увидели – учителя со всей ответственностью начали выдавать объем домашних задании в соответствии с учебном планом и даже больше. Но не все родители оказались готовы помошать детям делать эту работу и по времени, и по интеллектуальной интенсивности. Теперь будем более четко подходить к этому вопросу.

Плюс много недовольства вызывали предметы одного часа (один урок в неделею): музыка, рисование, технология. К новому учебному году мы подготовили рекомендации, как можно такие предметы (а также новые: родной язык, родная литература, второй иностранный язык) организовать в более понятной и приятной форме, например, проектно-исследовательской. И, в том числе, проводить эти уроки в удаленном формате по субботам, не перегружая шестой учебный день более сложными уроками.

Также сейчас мы прорабатываем интеграцию общего и дополнительного образования. Технологию можно будет изучать и в рамках занятий в Кванториумах (работает в Барнауле, скоро будет открыт в Бийске, Камне-на-Оби, Заринске, Рубцовске и несколько мобильных).

– Многие родители действительно оказались не готовы. Сколько критики было в адрес системы образования в тот период.

– Да, и это понятно. Ведь вдруг все каналы наших коммуникаций были перерезаны. Конечно, появляется стресс. И выливается он на близких. Фигура учителя, образ школы и детского сада присутствует в каждой семье, где есть дети. И если раньше многие родители ограничивались вопросами: «как дела?» и «что там в школе?», то во время самоизоляции им пришлось копать намного глубже, проводить с ребенком намного больше времени. Перед всеми встала проблема режима дня, организации процесса, тренировки воли. Многим пришлось буквально отрывать ребенка от компьютерных игр для выполнения уроков. На это тоже нужны серьезные педагогические и психологические компетенции. И не все могут с этим справится.

Но меня очень травмировало потребительское настроение некоторых родителей в это время. В некоторых комментариях в соцсетях читалась подача, что школа и учитель должны обслуживать семью. Буквально так: я учу своего ребенка, а зарплату получает учитель, так платите мне тоже.

Это же совсем неправильный подход. Правильно было признать, что ты, как родитель остался один на один с этой проблемой и попросить помощи у педагога. Как выстроить режим дня, как помочь ребенку, как пережить этот стресс.

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– Но ведь было в этом и много плюсов для всех. Как минимум новый опыт.

– «Удаленка» вскрыла тотальный дефицит общества на все живое. Но с другой стороны, многие в это время сплотились, родители вместе с учителями решали, как преодолеть новые вызовы. Например, в одном из сел Красногорского района договорились оставлять домашние работы в магазине, чтобы не носить их на другой край населенного пункта в школу. Это же тоже вариант социального объединения.

И я даже не знаю, какого опыта дети в это время больше получили: например, по физике и математике, и не известно насколько они пригодятся ему в этой жизни, или жизненные навыки, умение договариваться, слышать друг друга, решать внезапные проблемы. Ведь никто не готовился специально ни к пандемии, ни к удаленному обучению. За 500 лет существования классно-урочной системы такое случилось впервые. Не было никогда цифровой методики, нет столько компьютеров ни в школе, ни у учителей, ни у учеников.

– Для многих школьников самой большой проблемой было воспринимать информацию не лично от учителя, а через компьютер. Почему дети могут развлекаться с помощью гаджетов, но не смогли учиться в таком формате?

– Тут есть несколько факторов. Первое - желание. Есть две основные мотивации: стремление к успеху и избегание неудач. Если у ребенка вторая, то он будет избегать попадать в среду, где ему некомфортно.

Важны и психофизиологические факторы. Многим сложно концентрировать внимание самостоятельно. Волю, регулирование своего поведения тоже нужно развивать. И уже доказано, что увлечение компьютерными играми не стимулирует развитие воли, а наоборот атрофирует.

– А как вы оцениваете работу учителей в этот период? Кто быстрее «втянулся»: молодые (и более продвинутые) или опытные педагоги?

– Более гибкими и способными к адаптации себя как раз показатели учителя со стажем. Педагог-выпускник пединститута советской эпохи воспринимает работу очень серьезно. Надо, значит, надо. Нет компьютера - завтра он будет. Нет Zoom - найду и разберусь.

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И очень важно понимать, что за любой оценкой ситуации стоит конкретный учитель. Когда родители позитивно относятся к «удаленке», то за это спасибо учителю, который сделал все хорошо. Когда плохо, то это тоже зависит от педагога.

Но ведь надо понимать, что и для учителя это был вызов. Не только как организовать процесс и удержать внимание детей. Но и даже бытовые моменты. Ведь каждый ученик, его родитель, бабушка или дедушка могли посмотреть через свой монитор, как живет педагог, кто там мимо проходит, какие звуки раздаются фоном. И то, что учителя смогли хорошо отработать в условиях нарушения приватности личной жизни - это максимум смелости и профессионализма.

В целом система образования показала себя с наилучшей стороны, учителя сплотились. Они смогли даже в таком формате реализовывать свою миссию, служить во благо. Сработали адекватно и оперативно.

– Насколько ученики «просели» в уровне подготовки за это время? Родители особенно переживали за ЕГЭ.

– Я не думаю, что просели. Одиннадцатиклассникам это пошло на благо. Было время погрузиться в предмет. И как результат: в 2,5 раза больше стобалльников. Нет ни одного предмета, где бы у нас не повысился балл. По английскому впервые за восемь лет ученик получил максимально возможный результат, а это сложнейший предмет.

Кроме того, на фоне пандемии у выпускников появилась возможность получить аттестат без ЕГЭ, если не было планов поступать в вуз. Сейчас уже серьезно обсуждается отмена обязательного ЕГЭ даже без условий коронавируса.

– Как именно школы подготовились к работе в условиях коронавируса?

– Обязательные требования - это термометрия, санитайзеры, обеззараживание воздуха, визуальный осмотр. Это все уже привычно, понятно и не сложно. А вот вся эти истерия в блогосфере по поводу масок совершенно не обоснована. Если ребенок или родители хотят соблюдать масочный режим, никто не будет этому мешать. Но мы не будем заставлять ни школьников, ни педагогов находится в школе в маске. Однако если кто-то придет с соплями, каким-то симптомами, то будем настоятельно рекомендовать родителям оставлять детей дома на период лечения.

Что же касается наполняемости классов, то она останется прежней. Единственное, что за одним классом будет закреплен один кабинет, а в больших школах, возможно, будет вторая смена.

Надеемся, что все ограничения будут действовать только до конца 2020 года.

– А как насчет бесплатного горячего питания для школьников начальных классов? Действительно ли регион вовремя не подал нужные документы?

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– Мы все сделали вовремя: и с Роспотребнадзором отработали, и заявку подали, и деньги зарезервировали. На первые четыре месяца из федерального бюджета мы получим 350 млн рублей. Школы готовы. Питание будет. Так что не знаю, откуда появились эти фейки.

Работала началась еще в феврале. Мы вместе с коллегами из Роспотребнадзора посетили каждую школу в каждом муниципалитете, даже малокомплектную. И выстроили четкий план, как подготовится к программе по школьному питанию. Где-то требовался ремонт, где-то в малых селах пищеблоков вообще не было, там организовали буфет-раздаточную.

Сложность была еще и в том, что старшеклассники питались в три-четыре потока, в том числе после четвертого урока. Однако недавно требования поменялись и кормить всех нужно было либо после первого, либо после второго урока. Так что пришлось переформатировать организацию питания.

– Несколько недель назад в крае открылись садики и учреждения допобразования. Но эпидситуация остается непростой.

– На это был жёсткий запрос. Загрузка садов уже превысила 95%.

Вспомните, когда все работало в нормальном режиме, было много критики: питание не такое, воспитание не такое. Как только садики закрылись, вдруг все оказывалось таким, как надо.

– Каждый год возникает проблема нехватки мест для первоклашек в некоторых школах. Так и в этом году? Ранее вы говорили, что решать ее будете пристроями. Решили?

– За год проблема не решится. На возведение одного пристроя нужно два-три года, немало времени уходит на подготовку проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы. Да и средства нужны серьезные. Одно ученическое место стоит примерно 1 млн рублей.

По барнаульской школе № 22 такой проект уже на финише. Но пока ищем финансирование. До конца года в Барнауле откроется две новых школы, это тоже поможет решить проблему.

Так что проблема пока есть.

– Из-за коронавируса вам не урезали финансирование?

– Нет. Мы будет реализовывать все запланированное.