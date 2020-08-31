Готовиться к зиме выгодно с «Алтайэнергосбытом»!

Объявляем скидку 20% на отопительное оборудование и комплектующие к нему!
Успейте приобрести:
Отопительное оборудование торговых марок «Сангай», «Zota», «Теплотех»
Комплектующие к нему (байпасы, циркуляционные насосы)
Акция действует с 25 августа по 31 октября 2020г.:
Во всех офисах компании Алтайэнергосбыт в Алтайском крае и Республике Алтай
В Интернет-магазине https://shop.altaiensb.com/
Подробности - в офисах АО «Алтайэнергосбыт» и на нашем сайте – www.altaiensb.com
Контактный центр – 8 800 350 55 66
На правах рекламы