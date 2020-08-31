Готовиться к зиме выгодно с «Алтайэнергосбытом»!

Новости компаний 31.08.2020 9:30 74

Объявляем скидку 20% на отопительное оборудование и комплектующие к нему!

Успейте приобрести:

Отопительное оборудование торговых марок «Сангай», «Zota», «Теплотех»

Комплектующие к нему (байпасы, циркуляционные насосы)

Акция действует с 25 августа по 31 октября 2020г.:

Во всех офисах компании Алтайэнергосбыт в Алтайском крае и Республике Алтай

В Интернет-магазине https://shop.altaiensb.com/

Подробности - в офисах АО «Алтайэнергосбыт» и на нашем сайте – www.altaiensb.com

Контактный центр – 8 800 350 55 66

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