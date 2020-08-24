Политическая хроника недели: депутат возглавил «Алтайвитамины», военного подозревают в госизмене, АКЗС вышло с каникул

Новости 31.08.2020 8:50 281

В АКЗС провели первую после летних каникул сессию. Отдохнувшие депутаты активно дискутировали на разные темы, особенно досталось детскому омбудсмену. На прошлой неделе стало известно сразу о трех назначениях в мэрии, районе и одном из предприятий края. А главной неожиданностью недели стало задержание алтайского военного. Его подозревают в госизмене. Обо всем подробно в хронике «Политсибру».

Депутаты вышли с каникул

27 августа в АКЗС прошла первая после летних каникул сессия. Она проводилась в онлайн формате. Некоторые депутаты находились в большом зале АКЗС, остальные распределились по площадкам и работали дистанционно.

Депутаты утвердили поправки в краевой закон о материнском капитале. Теперь региональный маткапитал можно потратить на газификацию. Но жилье должно быть в Алтайском крае, а его газификация проведена после 1 января 2021 года.

Еще одни принятые поправки смягчили краевой закон о митингах. Депутаты отменили ограничение на проведение акций в детских, образовательных, культовых, медицинских организациях, на детских площадках, иных местах, предназначенных для массового пребывания несовершеннолетних, и на территориях, располагающихся ближе 50 метров от них.

Также депутаты единогласно проголосовали за включение в перечень услуг, которые будут оплачиваться за счет фонда капремонта, установку общедомовых счетчиков в многоквартирных домах.

На сессии одобрили инициативу присвоить Барнаулу почетное звание «Город трудовой доблести». Парламентарии направят это предложение президенту.

Много дискуссий вызвал отчет детского омбудсмена Ольгин Казанцевой. Депутаты посоветовали ей «открыть душу при работе с детьми», а не руководствоваться исключительно формальными методами.

Следующая сессия АКЗС пройдет 24 сентября. Спикер краевого парламента Александр Романенко выразил надежду, что она состоится в очном формате.

В мэрии новое назначение

В комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула назначили нового руководителя. Им стал 34-летний Евгений Ноздрачев.

Ранее эту должность занимал Александр Пугач, но в июле этого года он ушел на пенсию.

Ноздрачев ранее работал в сфере маркетинга в таких компаниях, как «Юг Сибири», «Барнаульский молочный комбинат», «Альфа Проект», а также был начальником сектора маркетинга управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Депутат АКЗС возглавил «Алтайвитамины»

Депутат Алтайского Заксобрания Александр Балушкин возглавил бийское предприятие «Алтайвитамины». На предприятии пока эту информацию никак не комментируют, однако в базе «Спарк-Интерфакс» Балушкин уже указан как топ-менеджер компании.

Ранее предприятие возглавлял Юрий Кошелев.

Балушкин в разные годы был директором торгового дома «Танит», заместителем руководителя торговой сети ООО «Раздолье». С 2009 по 2020 годы - гендиректором АО «Барнаульский молочный комбинат» (откуда ушел после смены собственника). А с февраля 2020 года - заместитель директора ООО «Завод пищевого машиностроения».

Алтайского ракетчика подозревают в госизмене

Сотрудники ФСБ России в Барнауле задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Его подозревают в госизмене. По данным СМИ, задержанным оказался 31-летний старший лейтенант Сергей Сидорчук.

Военнослужащий передавал сведения, содержащие гостайну, разведке Украины. «ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», - говорилось в официальном сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В Заринском районе выбрали главу

Депутаты районного собрания Заринского района утвердили на должность главы Валерия Тимирязева. Ранее он временно исполнял обязанности главы муниципалитета.

Конкурс удалось провести только со второго раза. Первый раз в мае 2020 года депутаты бойкотировали его, не допустив к последнему этапу ни одного из кандидатов. Второй старт кампании объявили в июне текущего года. Прием документов на конкурс завершился 25 июня. А 25 августа Тимирязева утвердили на пост главы района.

Прежний руководитель района Виктор Азгалдян покинул пост осенью 2019 года, он прошел конкурс и возглавил администрацию Заринска.