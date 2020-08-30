В Барнауле вновь выявлено почти 50 случаев коронавируса

Новости 30.08.2020 12:55 1047

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 64 новых случая коронавируса. Основная доля заболевших приходится на Барнаул – 49 человек. В Бийске, Павловском и Угловском районах – по 2 заболевших, Яровом, Бурлинском, Зональном, Кулундинском, Локтевском, Немецком национальном, Солонешенском, Суетском, Хабарском районах – по 1 заболевшему.

Таким образом, на 30 августа в Алтайском крае выявлено – 11 655 случаев коронавируса. Уже выздоровело 10 373 человека. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 949 человек, из них в госпиталях находятся 728 пациентов, амбулаторное лечение получают 221 пациент.

По данным специалистов, в 4867 случаях инфекция протекает бессимптомно, в 3559 случаях в форме ОРВИ, у 3229 больных - как внебольничная пневмония. В госпиталях края находится 108 тяжелобольных пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключено 34 пациента.

За минувшие сутки от коронавируса скончалось 2 человека, по иным причинам еще один. За весь период скончалось 33 пациента, 124 человека от COVID-19, иные причины привели к смерти 204 человек. На экспертизе находится 5 случаев.

Всего на 30 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1930 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 50094 человека. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 384352 человека, за сутки - 2215.