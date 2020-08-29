Снова шесть смертей. Как в Алтайском крае развивается ситуация с коронавирусом

Новости 29.08.2020 17:07 1486

По данным оперштаба, в Алтайском крае выявлено 68 новых случаев коронавируса. При этом неожиданно небольшое количество инфицированных обнаружилось в Барнауле – 18. Зато география подтвержденных случаев вновь обширна: Бийск, Рубцовск, Первомайский район, Поспелихинский район - по 5 заболевших, Родинский район – 4, Косихинский, Немецкий национальный районы – по 3 заболевших, Мамонтовский, Третьяковский, Хабарский районы – по 2 заболевших, Заринск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Павловский, Ребрихинский, Табунский, Угловский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему,

Всего на 29 августа в крае 11 591 случаев коронавируса. Выписаны по выздоровлению уже 10 324 человек. Лечение проходят 937 человек, из них в госпиталях - 707 пациентов, амбулаторно – 230.

В 4842 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение инфекции, у 3553 – в форме ОРВИ, у 3196 – как внебольничная пневмония. В госпиталях края находится 95 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключено 33.

За минувшие сутки скончалось 6 пациентов, из них от COVID-19 – 1 человек. В пяти случаях причиной смерти стали иные причины. За весь период скончалось 330 человек. От коронавирусной инфекции - 122 человека, по иным причинам смерти – 203. На экспертизе остается 5 случаев.

Всего на 29 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2050 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 49961 человека. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 382137 человек, за сутки - 3030.