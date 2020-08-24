Скандал, отставка, повторное заражение - чем ещё запомнится сибирякам прошедшая неделя?

Новости 28.08.2020 18:40 11039

Тайные похороны пенсионерки, отставки в национальных республиках и повторное заражение губернатора коронавирусом. Чем запомнится последняя летняя неделя 2020 года жителям Сибири. Наиболее громкие события этой недели в регионах Сибири так или иначе связаны с коронавирусом, хотя ряд регионов оказался интересен исключительно политической повесткой. О самом интересном читайте в обзоре «Политсибру».

Алтайский край

В четверг 27 августа в регионе произошло редчайшее событие - военнослужащий-ракетчик был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу украинской разведки. Видео задержания смотрите здесь.

Ещё одним важным для региона событием стало возобновление с понедельника 24 августа плановой медицинской помощи, о котором объявил глава краевого Минздрава Дмитрий Попов.

Республика Тыва

Во вторник 25 августа глава республики Шолбан Кара-оол сообщил, что повторно заболел коронавирусом. Он был госпитализирован в инфекционную больницу в Тыве, затем переведён в московский военный госпиталь с диагнозом «пневмония». Ранее глава Тывы заболевал ковидом весной. А в июне от коронавируса умер верховный лама республики Джампел Лодой.

Республика Алтай

В четверг 27 августа силовиками был задержан бывший вице-премьер правительства республики Роберт Пальталлер – главный «старожил» алтайской политики. По данным СМИ, это связано с проектом оснежения горы в Манжероке, в ходе которого, якобы, имело место превышение Пальталлером должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В Telegram-канале «ПолитБрокер» отмечается, что этот арест повысил рейтинг главы региона Олега Хорохордина.

Республика Хакасия

В четверг 27 августа пресс-служба регионального правительства сообщила, что в отставку уходит первый замглавы республики Николай Миронов. Губернатор Хакасии Валентин Коновалов заявил, что это связано с семейными обстоятельствами, вынуждающими Миронова пребывать в другом регионе. «Коммерсант» пишет, что Миронова называют личным политконсультантом члена ЦК КПРФ Валерия Рашкина.

Новосибирская область

В понедельник 24 августа правительство региона расширило свои полномочия – теперь с ним должны согласовываться назначения руководящих чиновников муниципалитетов Новосибирской области в сфере образования. Данная инициативы была негативно встречена и раскритикована мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Об этом пишет «Тайга-инфо».

Красноярский край

В четверг 27 августа пресс-служба краевого правительства сообщила, что губернатор Александр Усс подписал указ о переходе к третьему этапу снятия ограничительных мер уже с 28 августа. Таким образом, Красноярский край станет первым регионом Сибири, перешедшим к этому этапу.

Иркутская область

В четверг 27 августа ВЦИОМ опубликовал данные опроса избирателей в восьми регионах, в том числе, Иркутской области. Респондентов спрашивали, за кого бы они пошли голосовать на грядущих губернаторских выборах. Согласно результатам опроса 63% намерены отдать голоса за врио губернатора Игоря Кобзева. Каждый десятый из тех, кто собирается голосовать, выбрал бы кандидата от КПРФ Михаила Щапова. 16% респондентов затруднились с ответом.

В каждом регионе опрошено 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Кемеровская область

В четверг 27 августа губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв провёл прямую линию, в ходе которой ответил на 43 вопроса от жителей региона. Поступавшие вопросы касались денежных выплат и компенсаций, тарифов ЖКХ, масочного режима и снятии коронавирусных ограничений, вакцинации от Covid-19, а также газификации региона и возобновления строительства Крапивинской ГЭС.

Томская область

В четверг 27 августа областной парламент принял закон, гарантирующий преференции для крупных инвесторов, реализующих на территории области инвестпроекты стоимостью не менее 250 млн рублей. Об этом пишет "РИА-Томск". Интересно, что в понедельник 24 августа "МК-Томск", комментируя рейтинг томского губернатора Сергея Жвачкина, отмечал, что максимальное количество баллов Сергей Жвачкин получил за реализацию больших проектов и экономическую привлекательность региона.

Омская область

Здесь разразился скандал с бывшей пациенткой ковидного госпиталя. В четверг, 27 августа, в соцсетях появилось видео, на котором жительница Калининграда рассказала историю, произошедшую с ее омской бабушкой. По словам девушки, пожилую женщину госпитализировали в ковидный госпиталь еще 17 июля, где поставили диагноз «коронавирус», сообщает «Омскинформ». Она уверяет, что родственники (в Омске проживают родители девушки) регулярно связывались с медучреждением по телефону и им постоянно сообщали, что пациентка находится в тяжелом состоянии. А в конце августа, также позвонив по телефону, они узнали, что

«бабушки нет с 31 июля и мало того, она похоронена 18 августа Комбинатом специальных услуг как невостребованная».

Родственники написали обращение в Минздрав Омской области и приемную президента РФ. Сегодня в ними встречалась министр здравоохранения области Ирина Солдатова, которая поручила главному врачу учреждения разобраться в ситуации.