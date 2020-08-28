Сбербанк поздравит детей и их родителей с новым учебным годом специальными акциями, предложениями и программами

Новости компаний 28.08.2020 18:25 747

1 сентября — особенная дата для каждого из нас. Все мы помним, как первый раз пошли в школу, а потом, спустя годы, мы снова идем в школу, но уже провожая туда своего ребенка. Специально к 1 сентября Сбербанк запустил проект «Собери ребенка в будущее», который помогает родителям выгодно собрать своих детей в школу и подготовиться к новому учебному году.

На лендинге собраны скидки до 50% на более 500 000 товаров, которые могут понадобиться к школе: от школьной формы до канцтоваров и книг. Скидки предоставляют компании экосистемы Сбербанка и более 80 партнеров — как федеральных, так и региональных.

В рамках проекта «Собери ребенка в будущее» Сбербанк предлагает ряд специальных продуктов, необходимых школьникам и их родителям в новом учебном году. Информация о продуктах также размещена на сайте проекта.

Промовклад на ребенка СберKids

Чтобы помочь родителям сформировать капитал на будущее ребенка, до 25 сентября Сбербанк предлагает промовклад «СберKids», который можно оформить на имя ребенка до 18 лет во всех офисах Сбербанка в рублях или долларах США. Срок вклада — 1 год, его можно пополнять на любую сумму через Сбербанк Онлайн, при внесении наличными минимальная сумма пополнения составит 1 000 рублей или 100 долларов США. Вклад могут пополнять родители и другие родственники.

Детские карты с 6 лет и детское приложение СберKids

Чтобы удобно давать ребенку деньги на карманные расходы и контролировать его траты, родители могут оформить виртуальную карту СберKids в приложении Сбербанк Онлайн, идти в офис банка не нужно. Карта выпустится мгновенно и станет доступна ребенку в специальном приложении СберKids. Картой можно платить в интернет-магазинах, для оплаты в обычных магазинах необходимо добавить ее в электронный кошелек Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Родитель увидит карту в Сбербанк Онлайн, сможет просматривать историю операций, выставлять лимиты, заблокировать карту и перевыпустить ее. Карта бесплатна и доступна с 6 лет.

Карты для подростков с 14 лет

С 14 лет подростки могут самостоятельно открыть себе Молодежную карту. Заказать ее можно на сайте или в любом отделении Сбербанка. С картой доступно приложение Сбербанк Онлайн.

Скидки и подарки при оформлении страховых продуктов

Дочерние страховые компании Сбербанка также приготовили праздничные предложения ко Дню знаний — подарки при оформлении полиса накопительного страхования жизни по программам «Первый капитал» или «Билет в будущее» и специальные цены при оформлении договора страхования от несчастных случаев по программе «Защита близких+».

При оформлении полиса накопительного страхования жизни от страховой компании «Сбербанк страхование жизни» в период с 24 августа по 13 сентября клиент получает один из трех подарков на выбор: профориентационное онлайн-тестирование для своего ребенка, доступ к обучающему курсу онлайн-школы «Фоксфорд» или доступ к электронной библиотеке MyBook на три месяца. В период с 28 сентября по 2 октября клиент, оформивший полис накопительного страхования в период действия акции, получит SMS со ссылкой на сайт акции.

Договор страхования от страховой компании «Сбербанк страхование» по программе «Защита близких+» с 1 по 14 сентября можно заключить на 20% дешевле при оформлении полиса в Сбербанк Онлайн по промокоду ШКОЛЬНИК.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Наш банк оказывает постоянную поддержку детям, их образованию, воспитанию, творческому и спортивному развитию. Но День знаний – один из самых торжественных и волнительных дней в году как для школьников, так и для их родителей. Поэтому к празднику Сбербанк подготовил для них ряд специальных акций и программ. Уверен, что они сделают начало нового учебного года менее хлопотным и обременительным, так что оно будет вызывать только позитивные эмоции».

Кроме того, в августе Сбербанк вывел на рынок новый продукт — образовательный кредит с господдержкой под 3%. Оформить его могут студенты вузов, имеющих гослицензию, без залога, обязательного страхования и поручителей. Кредит выдается на срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, но при желании его можно будет погасить досрочно. Если заемщик ранее уже оформлял в Сбербанке образовательный кредит по более высокой ставке, он сможет заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%.