ВТБ занял первое место в рейтинге Forbes среди банков, предлагающих услуги private banking

Новости компаний 28.08.2020 19:00 931

Авторы рейтинга оценили, как ключевые бизнес-результаты ВТБ в данном сегменте, так и уровень продуктов и сервисов, которые банк предлагает VIP-клиентам.

На сегодняшний день Private Banking ВТБ является самым крупным на российском рынке. Объем активов под управлением с июля 2019 по июль 2020 гг. вырос на 23% и составил 2,41 трлн. рублей. Наибольшую динамику показал портфель инвестиционно-страховых продуктов, который увеличился за этот период на 63% и превысил 907 млрд рублей. За минувший год VIP-клиентами банка стали еще 2,8 тысячи человек, сейчас их общее число достигает 23,3 тысяч. Private Banking ВТБ стабильно показывает опережающую динамику роста: с начала 2018 года объем средств под управлением увеличился более чем на 85%, инвестиционный портфель –в 4 раза, а количество клиентов - более чем на 70%.

Росту показателей способствовал вывод на рынок эффективных инвестиционных решений, разработка индивидуальных стратегий структурирования активов, расширение сети VIP-офисов и развитие дистанционных сервисов.

Появилась услуга «инвестиционный check-up», предлагающая VIP-клиентам анализ и оптимизацию портфелей независимо от места размещения активов, и «advisory», предоставляющая возможность принятия самостоятельного решения по инвестированию на основе глубокой экспертизы и рекомендаций финансовых советников ВТБ. Запустился целый ряд новых фондов и стратегий доверительного управления, произошло размещение инвестиционных облигаций с различными сроками инвестирования, полной защитой капитала и повышенной доходностью и структурных облигаций ВТБ.

Региональная сеть дополнилась легкой сетью VIP-офисов, открывшихся по запросу на обслуживание Private Banking в 9 городах России. В ходе развития безбумажного офиса и дистанционного подтверждения операций внедрен сервис "Важный звонок", упрощающий обслуживание VIP-клиентов из любой точки планеты и освобождающий их от необходимости самостоятельно заполнять реквизиты операций в мобильном приложении.

Family Office Private Banking ВТБ расширил сеть партнерских программ (до 270 компаний-партнеров, предоставляющих эксклюзивные условия для VIP-клиентов Банка). Появился «налоговый check-up» - актуальный на фоне изменений налогового поля анализ текущей холдинговой структуры и опций владения инвестиционным портфелем, а также услуга «стратегия преемственности», предполагающая подбор оптимальных решений для передачи активов семьи следующим поколениям. Команда семейного финансового офиса ВТБ расширила взаимодействие с иностранными банками-партнерами. Был запущен продукт «ЗПИФ – Фонд семейный», который позволяет создать адресный ЗПИФ под управлением ВТБ Капитала и «Страховая защита», предлагающий дополнительные опции по владению и передаче активов через страховые продукты.