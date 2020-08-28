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«Вы отлично справились». Губернатор Алтайского края обратился к учителям в преддверии 1 сентября

Новости
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Обращение губернатора региона Виктора Томенко размещено в интернете.  Он поздравил всех с новым учебным годом и заявил, что на плечи учителей  в этом году легла очень сложная задача: не прекратить образовательный процесс в период пандемии, а быстро перестроить всю учебную работу  и перейти на удаленное обучение, обеспечить проведение государственной итоговой аттестации.

«Вы отлично справились!» – сказал губернатор.

Также он поделился некоторыми планами относительно предстоящего года:

«Перед системой образования Алтайского края лежит очень серьезная задача: нам предстоит большая работа по реализации масштабных федеральных проектов и инициатив, кропотливая работа  по исполнению собственных краевых программ долгосрочного развития отрасли».

На капитальные ремонты  детских садов, школ, учреждений  дополнительного образования. В этом году мы направили  из краевого бюджета в полтора раза больше средств, чем в прошлом году, Эти тенденции мы закрепим и продолжим приводить в порядок и закреплять материально-техническую базу наших учреждений», - пообещал Виктор Томенко.

Он пояснил, что  правительством региона уже запланировано приобретение большого объема различного оборудования, которое даст возможности  реализовывать обучение на новом уровне.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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