«Вы отлично справились». Губернатор Алтайского края обратился к учителям в преддверии 1 сентября

Обращение губернатора региона Виктора Томенко размещено в интернете. Он поздравил всех с новым учебным годом и заявил, что на плечи учителей в этом году легла очень сложная задача: не прекратить образовательный процесс в период пандемии, а быстро перестроить всю учебную работу и перейти на удаленное обучение, обеспечить проведение государственной итоговой аттестации.
«Вы отлично справились!» – сказал губернатор.
Также он поделился некоторыми планами относительно предстоящего года:
«Перед системой образования Алтайского края лежит очень серьезная задача: нам предстоит большая работа по реализации масштабных федеральных проектов и инициатив, кропотливая работа по исполнению собственных краевых программ долгосрочного развития отрасли».
На капитальные ремонты детских садов, школ, учреждений дополнительного образования. В этом году мы направили из краевого бюджета в полтора раза больше средств, чем в прошлом году, Эти тенденции мы закрепим и продолжим приводить в порядок и закреплять материально-техническую базу наших учреждений», - пообещал Виктор Томенко.
Он пояснил, что правительством региона уже запланировано приобретение большого объема различного оборудования, которое даст возможности реализовывать обучение на новом уровне.
Никакого стопроцентного перехода на дистанционное образование с 1 сентября не будет и быть не может