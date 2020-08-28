Жители Алтая выбирают карты «МИР» от Россельхозбанка

Новости компаний 28.08.2020 16:20 1076

В июле 2020 года количество эмитированных Россельхозбанком карт платежной системы «МИР» увеличилось на 27% по сравнению с июнем. Тенденция к росту числа выпущенных карт МИР может сохраниться и по итогам августа. За первые две недели текущего месяца банком уже выпущено более половины от июльского объема карт МИР.

В Алтайском региональном филиале было оформлено с начала года более 6 тысяч карт платежной системы «МИР», что на треть больше чем за аналогичный период прошлого года. Только в июне-июле этот показатель составил 2977 карт. По состоянию на конец июля Россельхозбанк по России выпустил более 2,67 млн карт платежной системы «МИР».

«Интерес наших клиентов к картам платежной системы «МИР» неуклонно растет. В этом году он, в значительной степени, связан с запуском программы по поддержке внутреннего туризма, предполагающей возврат средств до 15 тыс. рублей в виде кэшбека за купленные туры», - отметила заместитель директора Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» Татьяна Руденко.

В Россельхозбанке действует ряд карт платежной системы «МИР» с привлекательными условиями и возможностью выбора различных привилегий. Так, например, карта МИР с транспортным приложением «Тройка» совмещает в себе функции платежной и транспортной карт. Она позволяет бесплатно снимать наличные в банкоматах и кассах Россельхозбанка и банков-партнеров, принимать участие в программах лояльности «Урожай», которая обеспечивает возврат средств в размере до 15% от суммы покупок на бонусный счет в виде баллов, «Привет МИР» с 20% кэшбэком за покупки у партнеров программы, «Город» - до 30% от стоимости покупок у партнеров программы.

С помощью карты также можно расплачиваться за покупки одним касанием. Пенсионная карта на базе платежной системы «МИР» предоставляет возможность клиентам получать до 4,5% годовых на остаток по счету, не платить комиссию за обслуживание, бесплатно снимать наличные, а также выбрать дополнительную опцию кэшбэк, обеспечивающей возврат средств в размере 5% от суммы покупок в аптеках.

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