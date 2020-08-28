Чем завершился политический кризис в Онгудае

Новости 28.08.2020 15:45 1648

28 августа депутаты Онгудайского районного совета депутатов собрали кворум и отменили решение об отставке главы района Андрея Мунатова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.

Это решение было отменено с восьмой попытки. Ранее депутаты не являлись на сессии, срывая их. Предыдущая попытка предпринималась 25 августа – тогда была собрана внеочередная сессия. Однако она также провалилась.

28 апреля райсовет отправил в отставку главу района Андрея Мунатова, однако затем суды первой и апелляционной инстанций отменили решение депутатов и постановили вернуть Мунатову пост (27 августа то же самое подтвердил кассационный суд). Но депутаты исполнять судебные решения не торопились, поэтому кризис в Онгудайском районе длился почти полгода. Впрочем, бесконечно это продолжаться не могло, поскольку неисполнение решения суда могло стать основанием для роспуска райсовета.

Некоторые комментаторы связывают окончание политического кризиса в Онгудайском районе с недавней отставкой замглавы республики Алексея Тюхтенева, курировавшего внутреннюю политику в регионе. Высказывались предположения, что у истоков кризиса стоял именно он, поддерживая отставку Мунатова и саботируя прямые распоряжения главы республики Олега Хорохордина, требовавшего решить проблему.