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Чем завершился политический кризис в Онгудае

Новости
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28 августа депутаты Онгудайского районного совета депутатов собрали кворум и отменили решение об отставке главы района Андрея Мунатова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.

Это решение было отменено с восьмой попытки. Ранее депутаты не являлись на сессии, срывая их. Предыдущая попытка предпринималась 25 августа – тогда была собрана внеочередная сессия. Однако она также провалилась.  

28 апреля райсовет отправил в отставку главу района Андрея Мунатова, однако затем суды первой и апелляционной инстанций отменили решение депутатов и постановили вернуть Мунатову пост (27 августа то же самое подтвердил кассационный суд). Но депутаты исполнять судебные решения не торопились, поэтому кризис в Онгудайском районе длился почти полгода. Впрочем, бесконечно это продолжаться не могло, поскольку неисполнение решения суда могло стать основанием для роспуска райсовета.

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Некоторые комментаторы связывают окончание политического кризиса в Онгудайском районе с недавней отставкой замглавы республики Алексея Тюхтенева, курировавшего внутреннюю политику в регионе. Высказывались предположения, что у истоков кризиса стоял именно он, поддерживая отставку Мунатова и саботируя прямые распоряжения главы республики Олега Хорохордина, требовавшего решить проблему.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vtourisme

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