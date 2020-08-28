«Если бы я был мэром Барнаула...» Барнаульские политики рассказали о насущных проблемах города

Мнения 28.08.2020 17:30 2360

В конце лета практически все школьники сядут за сочинения на тему «Как я провел лето». А мы перед днем города попросили рассказать о наиболее актуальных проблемах краевого центра. Вопросы, которые мы задали спикерам, можно объединить условным: «если б я был мэром Барнаула».

Чтоб другие завидовали!

Депутат АКЗС Владимир Попов считает, что городу нужен праздник.

- Хотя бы раз в год он должен быть грандиозным и проходить не на одной площадке, а на нескольких. Да, это сложно и затратно. Но нужно, чтобы наш город полюбили еще сильнее, а гости приезжали к нам на день рождения Барнаула отовсюду. Мы же растем и развиваемся.

Много хороших групп можно привезти на разные площадки с учетом разницы поколений. Так город отдохнет эмоционально. К примеру, я бы с удовольствием привез Юрия Шевчука, это интересно, мне он нравится и людям тоже. Хотя Шнура тоже многие любят, но его привозить я бы не стал.

Поверьте, Барнаул – это действительно столица мира. Меня берет гордость, когда я вижу, как наши ребята проявляют себя в Москве. Хотя многие остаются на Родине и им тоже нужна поддержка, чтобы они быстрее развивались. Чем быстрее этой произойдет, тем быстрее мы получим комплимент в экономике. Значит нужно над этим работать

Благоустройство должно учитывать все

Член Общественной палаты Барнаула, общественник Константин Емешин занялся бы «мусорными» вопросами, благоустройством территории и металлическими гаражами

- К примеру, ко мне как к члену Общественной палаты обращаются люди из Борзовой Заимки. Сделали хорошую трассу и совершенно забыли о тротуарах. Теперь люди вынуждены ходить по обочине дороги, по сути, по проезжей части и бояться машин.

Второй момент касается благоустройства территорий. У нас есть замечательные проекты. Но ни один из них не учитывает, что тепловые камеры не принадлежат дому, они стоят на балансе СГК. А предприятие их не ремонтирует. Грязь и галька портят весь вид. Тепловикам, которые готовят город к зиме необходимо обращать внимание и на эти моменты.

Третий момент – вывозка крупногабаритного мусора. В Барнауле нет ни одной площадки, куда можно было бы его складывать. У нашего дома мы отвели уголочек, куда жители складывают развалившиеся диваны и шкафы. Потом звоним регоператору и их вывозят. Но по современному законодательству необходимы отдельные площадки, правда никто их не оборудует. Необходимо решить вопрос официально.

Еще один момент касается утилизации растительных отходов. Когда приходится убирать деревья, к примеру, если они ломаются, приходится обращаться в горзеленхоз, они предоставляют эту услугу за отдельную плату, а жители дома не считают, что на это необходимо тратить деньги, предусмотренные на текущее содержание жилья.

И, наконец, захламление города железными гаражами. У нас в соседнем дворе начали проект «Благоустройство территории». В итоге железные гаражи просто переставили на другое место. Начал разбираться, оказалось, что они стоят, как правило, без договора аренды земли. Значит ничего не поступает в бюджет Барнаула. Но когда я поднял этот вопрос на заседании Общественной палаты, мне сказали, что это вопрос очень сложный. А ведь арендная плата за землю могла бы не просто пополнять бюджет, но и наверняка бы решила проблему неиспользованных «коробок». Я смотрел, во многих из них в лучшем случае организована «кладовая».

Зачем убрали асфальт?

Общественник Нина Шабалина говорит о местечковых неурядицах, но поднимает важную проблему для всего города:

Как жителя нагорной части города, меня волнует «Аллея ветеранов». Ее закрыли брусчаткой, куда-то делись все скамейки. Раньше там просто был асфальт, по которому все гуляли, а лужи обходили. Весной покрытие заменили на брусчатку, которая теперь разваливается, это все нисколько не улучшает пользование аллей и настроение жителей города. Все чаще слышу вопросы: зачем вообще убрали асфальт?

Конечно, это не первоочередная проблема города. Но ведь из таких мелочей складывается отношение к нему. Кстати, это может проиллюстрировать как раз глобальную проблему – качество работ и благоустройство территорий. И вот ее-то и нужно решать.

Некуда пойти, незачем приехать

Президента Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Александра Томашевич:

В Барнауле негде гулять. Нужна пешеходная зона. Кроме того необходимо развитие туристического кластера, у нас нет ни одной общественно-культурного пространства. Некуда пойти самим Барнаульцам и нет ни одной причины, почему к нам в Барнаул должны приезжать люди из других городов. Даже ближайших.

А ведь у нас есть проект «Барнаул – горно-заводской город». Он просчитан, нарисован… Дело только в его реализации. Я понимаю, что сам по себе один квартал или даже два сами по себе никого притягивать не способны. Однако появится причина, из-за которой можно будет привозить туристов в наш город. Сейчас они все едут в Горно-Алтайск.

Помимо этого встает вопрос об объездной дороге. Весь поток, который через город едет на Бийск грузит центральную часть города и блокирует движение. Объездная дорога могла бы решить эту проблему.

Трамваи и маршруты

Руководитель городского сообщества «Шпиль» Егор Галкин озаботлся транспортной составляющей

- Главное для меня - это сделать качественный и комфортный общественный транспорт. Это сразу повысит уровень жизни людей в городе. Причем речь идет не только об обновлении трамваев, троллейбусов и автобусов, но и построению приоритета в городе. То есть создание качественной инфраструктуры: создание выделенных полос для общественного транспорта, оптимизация маршрутов и т.д. Я уверен, что у города есть ресурсы на такое, было бы желание.

Главное - школы!

Депутат АКЗС и директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев вспомнил учительское прошлое:

Первая проблема, которую сегодня нужно решать - организация работы школ 1 сентября. Ведь через несколько дней абсолютно все школы столкнутся с необходимостью преодоления последствий пандемии, и организацией учебного процесса по-новому. Нужно отследить, как будет организовано бесплатное питание детей, обеспечить учебные заведения антисептиками. Родители не вытянут это самостоятельно, так что это должно стать государственной заботой. ОБ этим я буду разговаривать с министром и именно эта проблема стоит сегодня на повестке дня для всех уровней власти. А в городе сегодня мне все нравится.

Сосредоточимся на стратегии

Архитектор Александр Деринг говорит, что все вопросы нужно решать стратегически.

- Есть такое избитое выражение комфортная городская среда. Это целое совокупное направление работы, которое касается транспорта, пешеходной и вело- инфраструктуры, парков. Если она действительно удобная, то людям никуда не понадобится уезжать. Особенно, если есть любимая работа. И это второе направление, в котором должны быть сосредоточены усилия власти. Должна заработать экономика в городе, чтобы люди могли получать зарплаты, уверенно смотреть в будущее и быть занятыми непосредственно в городской экономике. Это основная стратегия развития города.

Нужен стиль

Депутат Барнаульской гордумы, руководитель сети спортзалов «Рельеф» Алексей Меркулов:

«Я бы поработал над созданием уникальности города. Чтобы было что-то такое, чего нет в других городах. Стилизованные фонтаны, здания, парки в единой стиле. И побольше бы таких особенных объектов, как Нагорный парк с большими буквами «Барнаул».

Нет старым лыжам и тапкам

Основатель и руководитель бара Сhillout Barnaul Вячеслав Щербинин отдал предпочтение внешнему облику города:

- Я бы начал с чистоты и благоустройства. Чтобы тщательнее убирали мусор на улицах, засеяли газоном многочисленные проплешины, покрасили все ржавые столбы и установили побольше навигационных знаков. Как в Германии, где на перекрестках есть указатели: такая-то улица с номерами домов налево, такая-то – направо. Обязательно бы сделал освещение если не всех дорог, то хотя бы пешеходных переходов.

Я запретил бы в новых домах устраивать на балконах полупрачечные: сушить лыжи и складировать старые тапки. Это очень портит внешний вид дома, а новостройки должны украшать город.

Скверы и парки

Бизнесмен и депутат Алтайского Заксобрания Анатолий Вытоптов обратил внимание на «зеленые зоны»:

«Я бы задумался над озеленением. Нужно больше скверов, зеленых уголков, где можно было бы и гулять, и кататься на велосипеде, и просто подышать. В Барнауле таких мест очень мало».

P.S. А барнаульцы в социальных сетях тем временем обсуждают более прозаические вещи. К примеру, отсутствие общественных туалетов. Говорят, что прогулки по любимым местам серьезно омрачаются поисками мест для естественных надобностей. Хотя примеров их комфортной организации в других городах предостаточно.

Анна Бодагова, Александра Черданцева