Какими субсидиями алтайские власти намерены поддержать местные турфирмы

В Алтайском крае разработаны антикризисные формы поддержки для туристической отрасли, передаёт пресс-служба управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
Руководитель ведомства Евгений Дешевых рассказал, что в 2020 году средства программы «Развитие туризма в Алтайском крае» будут перераспределены – на поддержку турфирм пойдёт больше средств, чем планировалось ранее. Глава управления уточнил, что 10 млн рублей будет направлено только на субсидирование покупки антибактериального оборудования и дезинфицирующих средств (либо оплаты дезинфекции), а также затрат на аренду помещений и электричество в период действия ограничительных мер (апрель-июнь).
Кроме того, появятся субсидии туроператорам на поездки в приоритетные территории края (Змеиногорский, Красногорский, Краснощёковский, Курьинский, Солонешенский и Чарышский районы), а также гранты на развитие туристических проектов в муниципалитетах:
О состоянии туристической отрасли рассказал глава краевого Управления по туризму Евгений Дешевых