Какими субсидиями алтайские власти намерены поддержать местные турфирмы

Новости 28.08.2020 14:40 1024

В Алтайском крае разработаны антикризисные формы поддержки для туристической отрасли, передаёт пресс-служба управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Руководитель ведомства Евгений Дешевых рассказал, что в 2020 году средства программы «Развитие туризма в Алтайском крае» будут перераспределены – на поддержку турфирм пойдёт больше средств, чем планировалось ранее. Глава управления уточнил, что 10 млн рублей будет направлено только на субсидирование покупки антибактериального оборудования и дезинфицирующих средств (либо оплаты дезинфекции), а также затрат на аренду помещений и электричество в период действия ограничительных мер (апрель-июнь).

Кроме того, появятся субсидии туроператорам на поездки в приоритетные территории края (Змеиногорский, Красногорский, Краснощёковский, Курьинский, Солонешенский и Чарышский районы), а также гранты на развитие туристических проектов в муниципалитетах:

Строительство, капитальный ремонт объектов размещения и экскурсионных объектов, туристских информационных центров;

Приобретение туристского, гостиничного оборудования, автотранспортных средств;

Обустройство действующих туристских маршрутов и благоустройство мест показа;

Разработка мобильных приложений - путеводителей по туристским маршрутам и создание аудио-, видеогидов.

За турпоездки в приоритетные территории Алтайского края будет частично компенсироваться оказание услуг по размещению и перевозке туристов, экскурсионное обслуживание в размере 90% затрат, но не более 2 тысяч рублей за одного туриста, участвующего в поездке продолжительностью 2 дня, и не более 5 тысяч рублей за одного туриста, участвующего в туристской поездке продолжительностью более 2 дней.